РФ атакувала дроном рейсовий автобус на Харківщині: двоє загиблих
Російський безпілотник вдарив по рейсовому автобусу у Великобурлуцькій громаді Харківської області. Загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Уранці 09:15 на дорозі поблизу Нова Олександрівка у Великобурлуцькій громаді стався обстріл із застосуванням безпілотника.
За попередніми даними, російські війська застосували БПЛА типу "Ланцет". Унаслідок атаки безпілотник влучив у рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Харків – Великий Бурлук.
Жертви та поранені
За оперативною інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, ще четверо цивільних дістали поранення.
"Наразі всі деталі та обставини атаки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
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