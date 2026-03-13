РФ атакувала дроном рейсовий автобус на Харківщині: двоє загиблих

Російський безпілотник вдарив по рейсовому автобусу у Великобурлуцькій громаді Харківської області. Загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уранці 09:15 на дорозі поблизу Нова Олександрівка у Великобурлуцькій громаді стався обстріл із застосуванням безпілотника.

За попередніми даними, російські війська застосували БПЛА типу "Ланцет". Унаслідок атаки безпілотник влучив у рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Харків – Великий Бурлук.

Жертви та поранені

За оперативною інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, ще четверо цивільних дістали поранення.

"Наразі всі деталі та обставини атаки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 13 людей. ФОТОрепортаж