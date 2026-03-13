РУС
РФ атаковала дроном рейсовый автобус на Харьковщине: двое погибших

Дрон РФ атаковал автобус в Харьковской области: двое погибших

Российский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Великобурлукской громаде Харьковской области. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Утром в 09:15 на дороге возле Новой Александровки в Великобурлукской громаде произошел обстрел с применением беспилотника.

По предварительным данным, российские войска применили БПЛА типа "Ланцет". В результате атаки беспилотник попал в рейсовый автобус, который следовал по маршруту Харьков – Великий Бурлук.

Жертвы и раненые

По оперативной информации, в результате удара погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.

"В настоящее время все детали и обстоятельства атаки устанавливаются", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области в результате российских обстрелов ранены 13 человек. ФОТОрепортаж

Черговий злочин рашиських варварів ,цим виродкам приносить задоволення убивати мирних громадян.
13.03.2026 11:49 Ответить
 
 