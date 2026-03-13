РФ атаковала дроном рейсовый автобус на Харьковщине: двое погибших
Российский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Великобурлукской громаде Харьковской области. Погибли два человека, еще трое получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
Утром в 09:15 на дороге возле Новой Александровки в Великобурлукской громаде произошел обстрел с применением беспилотника.
По предварительным данным, российские войска применили БПЛА типа "Ланцет". В результате атаки беспилотник попал в рейсовый автобус, который следовал по маршруту Харьков – Великий Бурлук.
Жертвы и раненые
По оперативной информации, в результате удара погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения.
"В настоящее время все детали и обстоятельства атаки устанавливаются", - говорится в сообщении.
