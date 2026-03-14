За сутки на Харьковщине в результате атак погиб один человек, еще 11 - пострадали. Утром ранены железнодорожники и 11-летний мальчик. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 13 марта, вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; 11 человек получили ранения, в том числе двое детей. Утром 14 марта российские захватчики атаковали электропоезд вблизи села Водяное и поселка Солоницывка. Ранены четыре железнодорожника и 11-летний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Синегубов, а также в прокуратуре и полиции области.

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За прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьковский, Богодуховский, Изюмский и Купянский районы с использованием беспилотников, РСЗО, авиабомб и ракет.

"В г. Дергачи пострадали 42-летняя женщина и 9-летний мальчик; в с. Новая Александровка Великобурлукской громады погиб 50-летний мужчина, пострадали женщины 44, 53, 59 лет и 72-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Удары по объектам гражданской инфраструктуры

в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Одноробовка), частный дом, автомобиль (с. Барановка);

в Купянском районе повреждены 6 частных домов, автомобиль (пгт. Приколотное), автобус, 7 частных домов (с. Новая Александровка), хозяйственная постройка (с. Худоярово), электросети (с. Гетьмановка), частный дом (с. Новониколаевка);

в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Оскол);

в Харьковском районе повреждены автомобиль (г. Дергачи), частный дом, электросети (с. Замирцы), частный дом (с. Безруки), 3 частных дома (п. Малая Даниловка), частный дом, железнодорожная инфраструктура (п. Слатыно), 6 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 автомобиля (п. Солоницевка);

в Чугуевском районе повреждены агрофирма (с. Базалиевка).

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Утренние обстрелы Харьковщины

14 марта около 05:40 в с. Водяное Богодуховского района вражеский БПЛА, предположительно "Герань-2", попал вблизи пригородного электропоезда. Ранен машинист. Еще трое его коллег испытали острую реакцию на стресс.

Также около 07:00 российские военные, по предварительным данным, атаковали поселок Солоницевка Харьковского района БПЛА типа "Герань-2". Повреждены частные жилые дома. Ранение получил 11-летний мальчик.

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Последствия российских атак















