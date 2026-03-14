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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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За сутки на Харьковщине в результате атак погиб один человек, еще 11 - пострадали. Утром ранены железнодорожники и 11-летний мальчик. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 13 марта, вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; 11 человек получили ранения, в том числе двое детей. Утром 14 марта российские захватчики атаковали электропоезд вблизи села Водяное и поселка Солоницывка. Ранены четыре железнодорожника и 11-летний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Синегубов, а также в прокуратуре и полиции области.

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За прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьковский, Богодуховский, Изюмский и Купянский районы с использованием беспилотников, РСЗО, авиабомб и ракет.

"В г. Дергачи пострадали 42-летняя женщина и 9-летний мальчик; в с. Новая Александровка Великобурлукской громады погиб 50-летний мужчина, пострадали женщины 44, 53, 59 лет и 72-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Удары по объектам гражданской инфраструктуры

  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Одноробовка), частный дом, автомобиль (с. Барановка);
  • в Купянском районе повреждены 6 частных домов, автомобиль (пгт. Приколотное), автобус, 7 частных домов (с. Новая Александровка), хозяйственная постройка (с. Худоярово), электросети (с. Гетьмановка), частный дом (с. Новониколаевка);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Оскол);
  • в Харьковском районе повреждены автомобиль (г. Дергачи), частный дом, электросети (с. Замирцы), частный дом (с. Безруки), 3 частных дома (п. Малая Даниловка), частный дом, железнодорожная инфраструктура (п. Слатыно), 6 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 автомобиля (п. Солоницевка);
  • в Чугуевском районе повреждены агрофирма (с. Базалиевка).

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Утренние обстрелы Харьковщины

14 марта около 05:40 в с. Водяное Богодуховского района вражеский БПЛА, предположительно "Герань-2", попал вблизи пригородного электропоезда. Ранен машинист. Еще трое его коллег испытали острую реакцию на стресс.

Также около 07:00 российские военные, по предварительным данным, атаковали поселок Солоницевка Харьковского района БПЛА типа "Герань-2". Повреждены частные жилые дома. Ранение получил 11-летний мальчик.

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Последствия российских атак

Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома
Россия атаковала Харьковскую область: ранены железнодорожники и дети, повреждены жилые дома

Автор: 

обстрел (33234) Дергачи (39) Харьковская область (2808) Богодуховский район (176) Купянский район (754) Харьковский район (939) Чугуевский район (398) Барановка (5) Одноробовка (8) Водяное (1) Новая Александровка (4) Приколотное (15) Новониколаевка (2) Худоярово (1) Слатино (36) Замерцы (1) Малая Даниловка (3) Солоницевка (2) Базалиевка (1) Гетмановка (1) Безруки (3)
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