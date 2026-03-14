Сутки на Донетчине: почти 1500 ударов врага, трое человек получили ранения. ФОТОрепортаж
В результате вражеских ударов в Донецкой области повреждено 19 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов. Под обстрелом оказались 11 населенных пунктов, среди них города Краматорск, Дружковка и Константиновка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Славянске повреждены автомобили. В Андреевке повреждены 3 частных дома и 3 автомобиля.
В результате дроновых атак в Черкасском повреждены 2 частных дома, в Шабельковке – один дом, в Староварваровке – три частных дома и 2 автомобиля, в Очеретином – АЗС.
По Краматорску враг нанес удар четырьмя дронами различного типа – повреждены многоквартирный и частный дома, торговый павильон, объект инфраструктуры.
В Сергеевке вражеский FPV-дрон попал возле дома – ранены два человека, поврежден гражданский автомобиль.
Дружковку атаковали три вражеских FPV-дрона – повреждены гараж и три гражданских автомобиля. В Алексеево-Дружковке россияне ранили гражданское лицо, повредили частный дом.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Последствия вражеских атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль