ГБР заблокировало канал продажи оружия на миллионы гривен: его похищали из воинских подразделений. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией в ходе проведения специальных розыскных мер и отработки рисков раскрыли и пресекли незаконную поставку огнестрельного оружия и боеприпасов из района боевых действий.

По данным следствия, пятеро военнослужащих, которые служили на Харьковском и Донецком направлениях, вывозили оружие, взрывчатку и боеприпасы из арсеналов своих подразделений и продавали их, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Фигуранты фактически создали "онлайн-магазин", через который сбывали "товар".

Они отправляли оружие, в частности гранатометы, по почте в Одессу, а крупные партии доставляли лично. Для перевозки использовали эвакуационный автомобиль, предназначенный для транспортировки раненых военных.

По задокументированным эпизодам, такая незаконная продажа приносила более 1,5 миллиона в месяц.

11 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали военнослужащих во время личной доставки оружия и боеприпасов в Одессу. В партии на 17 тысяч долларов были пулеметы, патроны и гранаты различных модификаций, автоматы, разнокалиберные патроны.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 200 тысяч гривен до 2 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается















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