ДБР заблокувало канал продажу зброї на мільйони гривень: викрадали її з військових підрозділів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією в ході проведення спеціальних розшукових заходів та відпрацювання ризиків викрили та заблокували незаконне постачання вогнепальної зброї та боєприпасів із району бойових дій.

За даними слідства, п’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, вивозили зброю, вибухівку та боєприпаси з арсеналів своїх підрозділів і продавали їх, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Фігуранти фактично створили "онлайн-магазин", через який збували "товар".

Вони надсилали зброю, зокрема гранатомети, поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто. Для перевезення використовували евакуаційний автомобіль, призначений для транспортування поранених військових.

За задокументованими епізодами, такий незаконний продаж приносив понад 1,5 мільйона на місяць.

11 березня 2026 року працівники ДБР затримали військовослужбовців під час особистої доставки зброї та боєприпасів до Одеси. В партії на 17 тисяч доларів були кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 200 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває















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