Запорожьеоблэнерго начало восстанавливать свет в 7-10 раз быстрее, - Стасевский. ФОТОрепортаж

В "Запорожьеоблэнерго" внедрили новое инженерное решение, которое позволяет существенно сократить сроки восстановления электроснабжения после повреждения подстанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель компании Андрей Стасевский.

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Предприятие первым в Украине реализовало собственный проект комплектного распределительного устройства наружной установки (КРПЗ) 6–10 кВ.

В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру именно распределительные устройства подстанций часто подвергаются наибольшим повреждениям. Они отвечают за передачу электроэнергии от трансформаторов к потребителям, поэтому их выход из строя напрямую влияет на наличие электроснабжения.

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Ранее восстановление такого оборудования занимало не менее недели. Новое решение позволяет сократить этот срок до суток.

КРПЗ - это полностью укомплектованный металлический шкаф, в котором заранее установлены все необходимые компоненты: выключатели нагрузки, разъединители, вакуумные выключатели, трансформаторы тока и напряжения, системы управления, контроля и сигнализации.







После доставки на подстанцию такое оборудование устанавливается и подключается в течение дня. Это позволяет восстанавливать электроснабжение на 7-10 дней быстрее, чем в стандартных условиях.

Кроме того, КРПЗ позволяет сократить время пребывания работников на опасных объектах, обеспечивает дополнительную защиту оборудования от внешних воздействий и, в итоге, повышает надежность электроснабжения для потребителей.

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Запорожьеоблэнерго уже опробовало КРПЗ и планирует изготовить несколько дополнительных единиц оборудования для оперативного устранения последствий в случае новых повреждений.