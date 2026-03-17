Запоріжжяобленерго стало повертати світло в 7–10 разів швидше, - Стасевський. ФОТОрепортаж

У Запоріжжяобленерго впровадили нове інженерне рішення, яке дозволяє суттєво скоротити строки відновлення електропостачання після пошкодження підстанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

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Підприємство першим в Україні реалізувало власний проєкт комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРПЗ) 6–10 кВ.

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру саме розподільні пристрої підстанцій часто зазнають найбільших пошкоджень. Вони відповідають за передачу електроенергії від трансформаторів до споживачів, тому вихід їх з ладу безпосередньо впливає на наявність електропостачання.

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Раніше відновлення такого обладнання займало щонайменше тиждень. Нове рішення дозволяє скоротити цей термін до однієї доби.

КРПЗ — це повністю укомплектована металева шафа, в якій заздалегідь встановлені всі необхідні компоненти: вимикачі навантаження, роз’єднувачі, вакуумні вимикачі, трансформатори струму та напруги, системи управління, контролю та сигналізації.







Після доставки на підстанцію таке обладнання встановлюється та підключається протягом дня. Це дозволяє відновлювати електропостачання на 7–10 днів швидше, ніж за стандартних умов.

Окрім того, КРПЗ дозволяє зменшити час перебування працівників на небезпечних об’єктах, дає додатковий захист обладнання від зовнішніх впливів і у підсумку підвищує надійність електропостачання для споживачів.

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Запоріжжяобленерго вже випробувало КРПЗ і планує виготовити кілька додаткових одиниць обладнання для оперативного усунення наслідків у разі нових пошкоджень.