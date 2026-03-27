Выплата 9,3 млн грн незаконного вознаграждения за "участие" в боевых действиях: раскрыта мошенническая схема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила группу военнослужащих: стало известно, что им выплачивалось более 9,3 миллиона гривен незаконного вознаграждения за "участие" в боевых действиях:

Раскрыли преступную схему оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, сообщает Цензор.НЕТ.

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Они выяснили, что должностные лица подразделения Сил обороны, злоупотребляя служебным положением, вносили заведомо ложные сведения в официальную документацию о якобы непосредственном участии отдельных военнослужащих в боевых действиях. Хотя фактически на момент внесения данных они находились в тылу.

На основании этих данных осуществлялось незаконное начисление дополнительных выплат военнослужащим.

Их размер достигал 100 тысяч гривен ежемесячно для каждого из таких "участников" боевых действий.











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