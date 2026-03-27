УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10837 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконні виплати
1 926 6

Виплата 9,3 млн грн незаконної винагороди за "участь" в бойових діях: викрито шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила групу військовослужбовців: стало відомо, що відбувалися виплати в понад 9,3 мільйона гривень незаконної винагороди за "участь" в бойових діях:

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Вони з’ясували, що службові особи підрозділу Сил оборони, зловживаючи службовим становищем, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційної документації про нібито безпосередню участь окремих військовослужбовців у бойових діях. Хоча фактично, на час внесення даних, вони перебували в тилу.

На підставі цих даних здійснювалося незаконне нарахування додаткових виплат військовослужбовцям.

Їхній розмір сягав до 100 тисяч гривень щомісяця для кожного з таких "учасників" бойових дій.

шахрайство
шахрайство
шахрайство
шахрайство
шахрайство

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збут дитячої порнографії і зґвалтування: у Києві затримали подружжя

Автор: 

виплати (1341) шахрайство (1296) Нацполіція (15824) ЗСУ (8936)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 