Виплата 9,3 млн грн незаконної винагороди за "участь" в бойових діях: викрито шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила групу військовослужбовців: стало відомо, що відбувалися виплати в понад 9,3 мільйона гривень незаконної винагороди за "участь" в бойових діях:

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вони з’ясували, що службові особи підрозділу Сил оборони, зловживаючи службовим становищем, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційної документації про нібито безпосередню участь окремих військовослужбовців у бойових діях. Хоча фактично, на час внесення даних, вони перебували в тилу.

На підставі цих даних здійснювалося незаконне нарахування додаткових виплат військовослужбовцям.

Їхній розмір сягав до 100 тисяч гривень щомісяця для кожного з таких "учасників" бойових дій.











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