Россияне почти 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: пять раненых, в том числе ребенок, двое мужчин — в тяжелом состоянии. ФОТО

В течение дня 27 марта российские войска почти 50 раз обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе враг обстреливал Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады. Повреждены парикмахерская, магазин, заправка, автомобили, многоквартирные и частные дома.

Вследствие обстрелов ранен 58-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Также ранены 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 45-летний мужчина – они будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Там разрушены частные дома.

Ранение получил 37-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Криворожский район

В Криворожском районе россияне обстреляли райцентр, Грушевскую и Новопольскую громады. Повреждена инфраструктура.