Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених, зокрема дитина, двоє чоловіків у важкому стані. ФОТО
Упродовж дня 27 березня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки.
Унаслідок обстрілів поранений 58-річний чоловік, його госпіталізовано у важкому стані.
Також поранені 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік – вони лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківський район
На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там понівечені приватні будинки.
Поранень дістав 37-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
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