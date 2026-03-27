Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених, зокрема дитина, двоє чоловіків у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня 27 березня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки.

Унаслідок обстрілів поранений 58-річний чоловік, його госпіталізовано у важкому стані.

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Також поранені 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік – вони лікуватимуться амбулаторно.

Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там понівечені приватні будинки.

Поранень дістав 37-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.