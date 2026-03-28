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В Черкасской области простились с ветераном Сергеем Русиновым, погибшим при попытке задержания полицейскими. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в Корсуне-Шевченковском в Черкасской области простились с ветераном войны Сергеем Русиновым, который погиб 27 января во время перестрелки с полицейскими в с. Нехворощ. В результате перестрелки тогда погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. После этого спецназовцы полиции застрелили Русинова.

Как сообщает Цензор. НЕТ, на многолюдном прощальном митинге выступили побратимы Сергея Русинова, Сергей Коваль - ветеран российско-украинской войны, ветеран Юрий Корсунов, а также сын Сергея Русинова, правозащитница Жанна Нечипоренко, секретарь горсовета Виталий Мацюк, инициатор создания ВСК в ВР народный депутат Сергей Рудик и другие.Русинов
Русинов
Русинов
Русинов
Русинов

Сергея Русинова (Шамана) вспоминали как спокойного, справедливого человека. Побратимы вспомнили его боевой путь, в частности под Попасной, Северодонецком, на Харьковщине.

Русинов


Накануне стало известно, что Верховная Рада Украины отказала ветеранским организациям Черкасской области в создании ВСК для быстрого, беспристрастного и профессионального расследования трагических событий в Корсунском районе, обеспечения полной прозрачности следствия и регулярного информирования общественности о его ходе. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко. О необходимости создания ВСК писал также Игорь Луценко.

 Поэтому присутствующие на митинге единогласно проголосовали за создание следственной комиссии для расследования этих событий в Черкасской области.

Русинов
Русинов

 Во исполнение воли Сергея Русинова похороны проводились по обряду родноверов.

 После прощания кортеж отправился к Киевской трассе, тело Сергея Русинова доставят в крематорий. Прозвучало предложение собраться на вече.

 Напомним, 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. Погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранение. Погиб и ветеран Сергей Русинов.

Автор: 

ветераны (1196) Черкасская область (244) Черкасский район (91)
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Топ комментарии
+66
Мабуть вбитий ветеран знав трохи більше нас з вами про тих "правоохоронців".
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28.03.2026 14:10 Ответить
+52
Вшанувати память Шамана потрібно знищенням депутата який натравив корумпованих поліцейських на нього.
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28.03.2026 14:05 Ответить
+50
відразу три майора і старлєй поїхали затримувати звичайного активіста - і тобі не здається це дивним?
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28.03.2026 14:31 Ответить

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