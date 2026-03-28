На Черкащині попрощалися з ветераном Сергієм Русіновим, який загинув під час спроби затримання поліцейськими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні у Корсуні-Шевченківському на Черкащині попрощалися з ветераном війни Сергієм Русіновим, який загинув 27 січня під час перестрілки з поліцейськими у с. Нехворощ. Внаслідок стрілянини тоді загинуло четверо правоохоронців, п’ятий дістав поранення. Після цього спецпризначенці поліції застрелили Русінова.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, на людному прощальному мітингу виступили побратими Сергія Русінова, Сергій Коваль - ветеран російсько-української війни, представник ветеранської спільноти Харківщини Юрій Корсунов, а також син Сергія Русінова , правозахисниця Жанна Нечипоренко, секретар міськради Віталій Мацюк, ініціатор створення ТСК у ВР народний депутат Сергій Рудик та інші.

Жанна Нечипоренко зазначила, що Сергій Русінов зробив виклик системі: повністю замінений склад керівництва главка Черкаської області.

Побратими закликали "дослідити дорожню карту тих, хто спровокував (трагічні події,- ред.). Потрібні громадські слухання".











Сергія Русінова ( Шамана) згадували як спокійну ,справедливу людину. Побратими згадали його бойовий шлях, зокрема під Попасною, Севєродонецьком, на Харківщині.









Напередодні стало відомо, що Верховна Рада України відмовила ветеранським організаціям Черкащини у створенні ТСК для швидкого, неупередженого та фахового розслідування трагічних подій на Корсунщині, забезпечення повної прозорості слідства та регулярного інформування громадськості про його перебіг. Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Про необхідність створення ТСК писав також Ігор Луценко.

Тож на мітингу присутні одностайно проголосували за створення слідчої комісії для розслідування цих подій на Черкащині.





На виконання волі Сергія Русінова чин похорону проводили за рідновірським обрядом.

Після прощання кортеж вирушив до Київської траси, тіло Сергія Русінова доправлять до крематорію. Пролунала пропозиція зібратися на віче.

Нагадаємо, 27 січня в Черкаській області під час затримання чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Загинуло четверо правоохоронців, п’ятий зазнав поранення. Загинув і ветеран Сергій Русінов.

Фото, відео: Цензор. НЕТ