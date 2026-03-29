Рашисты атаковали Одесщину: поврежден энергетический объект, наблюдаются перебои с электричеством. ФОТО

Этой ночью враг вновь нанес коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом - энергетический объект

По данным ОВА, поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива.

"Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.

На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий.

Последствия





