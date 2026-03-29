Рашисты атаковали Одесщину: поврежден энергетический объект, наблюдаются перебои с электричеством. ФОТО
Этой ночью враг вновь нанес коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом - энергетический объект
По данным ОВА, поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива.
"Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.
На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий.
Последствия
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