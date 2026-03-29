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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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Рашисти атакували Одещину: пошкоджено енергетичний об’єкт, є перебої зі світлом. ФОТО

Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом енергетичний обʼєкт 

За даними ОВА, пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу.

"Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків.

Наслідки

Одещина обстріл
Одещина обстріл
Одещина обстріл

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обстріл (35018) Одеська область (4175)
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