Рашисти атакували Одещину: пошкоджено енергетичний об’єкт, є перебої зі світлом. ФОТО
Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом енергетичний обʼєкт
За даними ОВА, пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу.
"Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.
На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків.
Наслідки
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