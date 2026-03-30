Бывший чиновник ГСЧС обвиняется в незаконном обогащении на сумму почти 13 миллионов гривен. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры 23 марта 2026 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица ГУ ГСЧС в Запорожской области, которому инкриминируется незаконное обогащение.

Расследованием установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемый, занимая должность начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения, приобрел активы на сумму почти 13 миллионов гривен, источники которых не смог подтвердить, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Среди имущества:

денежные средства, изъятые во время обысков, в размере более 5 миллионов гривен;

автомобили: "Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD" (2022 г. в.), "Mercedes-Benz EQC 400" (2021 г. в.), "Volkswagen Touareg" (2020 г. в.).

Экспертизы подтвердили, что задекларированная стоимость этих автомобилей значительно ниже их реальной рыночной цены.

Чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, право собственности оформляли на жену и доверенное лицо.

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