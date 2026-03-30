Експосадовець ДСНС обвинувачується у незаконному збагаченні на майже 13 мільйонів гривень. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 23 березня 2026 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області, якому інкримінують незаконне збагачення.

Розслідуванням установлено, що в 2021-2023 роках обвинувачений, обіймаючи посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, набув активи на майже 13 мільйонів гривень, джерела яких не зміг підтвердити, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Серед майна:

грошові кошти, вилучені під час обшуків, у розмірі понад 5 мільйонів гривень;

автівки: "Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD" (2022 р. в.), "Mercedes-Benz EQC 400" (2021 р. в.), "Volkswagen Touareg" (2020 р. в.).

Еспертизи підтвердили, що задекларована вартість цих авто значно нижча за їхню реальну ринкову ціну.

Щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлювали на дружину та довірену особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалили вироки українським військовополоненим: повідомлено про підозру двом суддям РФ. ФОТО