В Киеве представили масштабное исследование о культуре пожертвований: больше всего помогают Силам обороны и тяжелобольным. ФОТОРЕПОРТАЖ
Центр социальных изменений и поведенческой экономики совместно с "Приватбанком" представил исследование о культуре пожертвований
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Центр" представил результаты исследования, которые раскрывают портрет современного донора, основные барьеры для благотворительности и факторы, побуждающие украинцев открывать свои цифровые кошельки.
Основные цифры: на что и как жертвуют украинцы
Согласно данным исследования, благотворительность стала неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства граждан.
Безусловный приоритет: 81,5% респондентов направляют свои средства на Силы обороны Украины.
Другие направления: помощь тяжелобольным (47,1%), поддержка животных (33,1%) и помощь людям, потерявшим имущество (38,5%).
Готовность действовать: почти 46% опрошенных планируют обязательно продолжать делать пожертвования в будущем, а еще 42,8% считают это вполне возможным.
Исследование выявило следующий аспект: украинцы стали более требовательными к тому, кому именно они доверяют свои деньги.
"Прозрачные стандарты - это тот фундамент, на котором держится доверие. Отчетность превращает разовые пожертвования в системную поддержку", - отметили организаторы мероприятия.
Топ-3 фактора, на которые ориентируются люди при выборе сбора:
Репутация того, кто собирает средства (46,3%).
Рекомендации от людей, которым доверяют (43,5%).
Доступность информации о проблеме (40,3%).
Интересно, что для 72,1% опрошенных очень важно, чтобы организации проходили независимую проверку и имели открытые отчеты.
Среди тех 9,8%, кто не планирует делать взносы в ближайшее время, основной причиной является нехватка собственных средств (75,5%). Однако 15,3% опрошенных указали на недоверие к организаторам сбора средств или убеждение, что эти проблемы должно решать исключительно государство.
Ключевые выводы для фондов и волонтеров:
- Прозрачность - превыше всего: 72,1% доноров говорят, что открытые отчеты существенно повышают их доверие.
- Эмоции против разума: хотя 26,3% украинцев делают пожертвования спонтанно, более 50% считают, что благотворительный взнос - это осознанное участие в большом деле.
- Цифровизация: удобство банковских инструментов является критическим фактором для 73,5% активных доноров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль