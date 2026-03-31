В Киеве представили масштабное исследование о культуре пожертвований: больше всего помогают Силам обороны и тяжелобольным. ФОТОРЕПОРТАЖ

Центр социальных изменений и поведенческой экономики совместно с "Приватбанком" представил исследование о культуре пожертвований

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Центр" представил результаты исследования, которые раскрывают портрет современного донора, основные барьеры для благотворительности и факторы, побуждающие украинцев открывать свои цифровые кошельки.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Основные цифры: на что и как жертвуют украинцы

Согласно данным исследования, благотворительность стала неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства граждан.

Безусловный приоритет: 81,5% респондентов направляют свои средства на Силы обороны Украины.

Другие направления: помощь тяжелобольным (47,1%), поддержка животных (33,1%) и помощь людям, потерявшим имущество (38,5%).

Готовность действовать: почти 46% опрошенных планируют обязательно продолжать делать пожертвования в будущем, а еще 42,8% считают это вполне возможным.

Исследование выявило следующий аспект: украинцы стали более требовательными к тому, кому именно они доверяют свои деньги.

"Прозрачные стандарты - это тот фундамент, на котором держится доверие. Отчетность превращает разовые пожертвования в системную поддержку", - отметили организаторы мероприятия.

Топ-3 фактора, на которые ориентируются люди при выборе сбора:

Репутация того, кто собирает средства (46,3%).

Рекомендации от людей, которым доверяют (43,5%).

Доступность информации о проблеме (40,3%).

Интересно, что для 72,1% опрошенных очень важно, чтобы организации проходили независимую проверку и имели открытые отчеты.

Читайте также: Украинцы перечислили на благотворительность через "ПриватБанк" более 3,5 миллиарда гривен за год

Среди тех 9,8%, кто не планирует делать взносы в ближайшее время, основной причиной является нехватка собственных средств (75,5%). Однако 15,3% опрошенных указали на недоверие к организаторам сбора средств или убеждение, что эти проблемы должно решать исключительно государство.

Ключевые выводы для фондов и волонтеров:

Прозрачность - превыше всего: 72,1% доноров говорят, что открытые отчеты существенно повышают их доверие.

Эмоции против разума: хотя 26,3% украинцев делают пожертвования спонтанно, более 50% считают, что благотворительный взнос - это осознанное участие в большом деле.

Цифровизация: удобство банковских инструментов является критическим фактором для 73,5% активных доноров.

Читайте также: Почти 12 миллиардов гривен: стало известно, сколько пожертвовали компании и фонды Пинчука за годы большой войны