У Києві презентували масштабне дослідження про культуру донатів: найбільше допомагають Силам оборони та важкохворим. ФОТОрепортаж

Центр Соціальних змін і поведінкової економіки спільно з "Приватбанком" презентували дослідження про культуру донатів

Як передає Цензор.НЕТ, "Центр" представив результати дослідження, які розкривають портрет сучасного донора, головні бар’єри для благодійності та фактори, що змушують українців відкривати свої цифрові гаманці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі







Головні цифри: на що і як донатять українці

Згідно з даними дослідження, благодійність стала невід'ємною частиною життя переважної більшості громадян.

Безумовний пріоритет: 81,5% респондентів спрямовують свої кошти на Сили оборони України.

Інші напрямки: допомога важкохворим (47,1%), підтримка тварин (33,1%) та допомога людям, що втратили майно (38,5%).

Готовність діяти: Майже 46% опитаних планують обов'язково продовжувати робити внески в майбутньому, а ще 42,8% вважають це цілком можливим.

Дослідження підсвітило наступний аспект: українці стали більш вимогливими до того, кому саме вони довіряють свої гроші.

"Прозорі стандарти - це той фундамент, на якому тримається довіра. Звітність перетворює разові донати на системну підтримку", - зазначили організатори події.

Топ-3 фактори, на які орієнтуються люди при виборі збору:

Репутація того, хто збирає кошти (46,3%).

Рекомендації від людей, яким довіряють (43,5%).

Доступність інформації про проблему (40,3%).

Цікаво, що для 72,1% опитаних дуже важливо, щоб організації проходили незалежну перевірку та мали відкриті звіти.

Також читайте: Українці переказали на благодійність через "ПриватБанк" понад 3,5 мільярда гривень за рік

Серед тих 9,8%, хто не планує робити внески найближчим часом, основною причиною є брак власних коштів (75,5%). Проте 15,3% опитаних вказали на недовіру до організаторів зборів або переконання, що ці проблеми має вирішувати виключно держава.

Ключові висновки для фондів та волонтерів:

Прозорість понад усе: 72,1% донорів кажуть, що відкриті звіти суттєво підвищують їхню довіру.

Емоції проти розуму: хоча 26,3% українців донатять спонтанно, понад 50% вважають, що благодійний внесок - це усвідомлена причетність до великої справи.

Цифровізація: зручність банківських інструментів є критичним фактором для 73,5% активних донорів.

Також читайте: Майже 12 мільярдів гривень: Стало відомо, скільки задонатили бізнеси та фонди Пінчука за роки великої війни