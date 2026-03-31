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Новини Фото Культура донатів в Україні
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У Києві презентували масштабне дослідження про культуру донатів: найбільше допомагають Силам оборони та важкохворим. ФОТОрепортаж

Центр Соціальних змін і поведінкової економіки спільно з "Приватбанком" презентували дослідження про культуру донатів

Як передає Цензор.НЕТ, "Центр" представив результати дослідження, які розкривають портрет сучасного донора, головні бар’єри для благодійності та фактори, що змушують українців відкривати свої цифрові гаманці.

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Головні цифри: на що і як донатять українці

Згідно з даними дослідження, благодійність стала невід'ємною частиною життя переважної більшості громадян.

Безумовний пріоритет: 81,5% респондентів спрямовують свої кошти на Сили оборони України.

Інші напрямки: допомога важкохворим (47,1%), підтримка тварин (33,1%) та допомога людям, що втратили майно (38,5%).

У Києві представили дослідження культури донатів українців

Готовність діяти: Майже 46% опитаних планують обов'язково продовжувати робити внески в майбутньому, а ще 42,8% вважають це цілком можливим.

Дослідження підсвітило наступний аспект: українці стали більш вимогливими до того, кому саме вони довіряють свої гроші.

"Прозорі стандарти - це той фундамент, на якому тримається довіра. Звітність перетворює разові донати на системну підтримку", - зазначили організатори події.

У Києві представили дослідження культури донатів українців

Топ-3 фактори, на які орієнтуються люди при виборі збору:

Репутація того, хто збирає кошти (46,3%).

Рекомендації від людей, яким довіряють (43,5%).

Доступність інформації про проблему (40,3%).

приватбанк

Цікаво, що для 72,1% опитаних дуже важливо, щоб організації проходили незалежну перевірку та мали відкриті звіти.

У Києві представили дослідження культури донатів українців

У Києві представили дослідження культури донатів українців

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Серед тих 9,8%, хто не планує робити внески найближчим часом, основною причиною є брак власних коштів (75,5%). Проте 15,3% опитаних вказали на недовіру до організаторів зборів або переконання, що ці проблеми має вирішувати виключно держава.

У Києві представили дослідження культури донатів українців

Ключові висновки для фондів та волонтерів:

  • Прозорість понад усе: 72,1% донорів кажуть, що відкриті звіти суттєво підвищують їхню довіру.
  • Емоції проти розуму: хоча 26,3% українців донатять спонтанно, понад 50% вважають, що благодійний внесок - це усвідомлена причетність до великої справи.
  • Цифровізація: зручність банківських інструментів є критичним фактором для 73,5% активних донорів.

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Автор: 

благодійність (621) дослідження (660)
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Топ коментарі
+5
як коментувати подiбне? Пiпець.
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31.03.2026 21:25 Відповісти
+4
А міндіч з шугарменом презентували "культуру шлагбаума", набили кишені та з'ї@алися до Ізраїлю. А ви тут досліджуйте культуру донатів, лошки.
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31.03.2026 21:40 Відповісти
+3
здорові чоловіки призовного віку і не в ЗСУ , розповідають якісь тупі казочки для тупого плебсу. чому не приїхав бусік з ТЦК та йх не бусіфіцірував?
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31.03.2026 21:47 Відповісти

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