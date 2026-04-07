Получили 1,4 млн грн на восстановление разрушенного ракетным ударом РФ дома в Умани. ФОТОрепортаж
В ходе восстановления девятиэтажного дома в Умани, разрушенного ракетным ударом РФ в апреле 2023 года, была раскрыта схема незаконного присвоения бюджетных средств.
Речь идет об объекте, где погибли 23 человека, среди них шестеро детей, передает Цензор.НЕТ.
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По данным Черкасской областной прокуратуры, бывший директор подрядной организации организовал присвоение средств, выделенных на восстановление. В 2023–2024 годах с организацией заключили договоры по результатам тендеров.
Во время выполнения работ он вносил в акты недостоверные сведения, завышая объемы. Часть работ фактически не выполнялась или выполнялась частично, однако документы подписывались и становились основанием для оплаты.
В течение апреля–декабря 2024 года на основании таких актов подрядчику перечислили бюджетные средства. По заключениям экспертиз, предприятие незаконно получило более 1,4 миллиона гривен.
Действия экс-директора квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Также прокуроры сообщили о подозрении инженеру технадзора за служебную халатность.
Обстрел Умани: полностью разрушено 14 квартир
После российской ракетной атаки по Умани в Черкасской области, осуществленной 28 апреля, в многоэтажке на улице Комарова разрушено 14 квартир, еще 14 признаны аварийными.
Ночью 28 апреля Россия нанесла очередной ракетный удар по городам Украины. Тогда в Умани погибли 23 человека, среди них четверо детей.
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