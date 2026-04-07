Заволоділи 1,4 млн грн на відбудові зруйнованого ракетним ударом РФ будинку в Умані. ФОТОрепортаж

Під час відновлення дев’ятиповерхового будинку в Умані, зруйнованого ракетним ударом РФ у квітні 2023 року, викрито схему заволодіння бюджетними коштами.

Йдеться про об’єкт, де загинули 23 людини, серед них шестеро дітей, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Черкаської обласної прокуратури, колишній директор підрядного підприємства організував привласнення коштів, виділених на відбудову. У 2023–2024 роках із підприємством уклали договори за результатами тендерів.

Під час виконання робіт він вносив до актів недостовірні відомості, завищуючи обсяги. Частина робіт фактично не виконувалася або виконувалася частково, однак документи підписувалися і ставали підставою для оплати.

Упродовж квітня–грудня 2024 року на підставі таких актів підряднику переказали бюджетні кошти. За висновками експертиз, підприємство незаконно отримало понад 1,4 мільйона гривень.

Дії ексдиректора кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Також прокурори повідомили про підозру інженеру технагляду за службову недбалість.













Обстріл Умані: повністю зруйновано 14 квартир

Після російської ракетної атаки по Умані на Черкащині, здійсненої 28 квітня, в багатоповерхівці по вулиці Комарова зруйновано 14 квартир, ще 14 визнані аварійними.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. Тоді загинуло 23 людини в Умані, серед них четверо дітей.

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