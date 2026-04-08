В Украине раскрыта схема сбыта наркотиков в вейпах - изъято продукции на 17,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыта организованная группа, которая наладила транснациональный канал поставки наркотиков из одной из стран ЕС и их сбыт по всей Украине в виде электронных устройств для курения.

По данным следствия, схему организовал 35-летний киевлянин, привлекший еще четырех сообщников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Группа действовала как минимум с середины 2025 года, имела четкую иерархию и распределение ролей. Экстракт каннабиса с высоким содержанием тетрагидроканнабинола контрабандно ввозили в Украину под видом пищевых продуктов.

Полученное вещество использовали для наполнения pod-систем — фактически готовых к употреблению вейпов. Заказы принимали через Telegram-канал, а продукцию доставляли по всей Украине почтовыми отправлениями или через сеть сбытчиков. Стоимость одного устройства составляла от 1800 до 4000 гривен, ежемесячная прибыль превышала 10 миллионов гривен.

Правоохранители провели более 30 обысков в нескольких регионах. Изъято оборудование, банковские карты, черновые записи, оборудование для печати накладных и более 200 стартовых пакетов мобильных операторов. Также изъято более 700 вейпов с наркотическим веществом, 4 килограмма экстракта каннабиса, 3,5 килограмма конфет с содержанием тетрагидроканнабинола, боеприпасы, 4 автомобиля и акцизные марки. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 17,4 миллиона гривен.

Организатор группы задержан и ему сообщено о подозрении. Еще четырем участникам инкриминирована ч. 3 ст. 307 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.











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