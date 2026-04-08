На Закарпатье женщина за 1000 долларов сдала в аренду собственных детей для попрошайничества. ФОТО
По данным Офиса Генерального прокурора, 32-летняя жительница села Ильница Хустского района на Закарпатье за 1000 долларов США "сдала в аренду" на две недели двух своих детей — 11-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.
Их должны были использовать для попрошайничества в другом регионе, сообщает Цензор.НЕТ.
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Женщина самостоятельно искала "покупателей" через знакомых и мессенджеры, предлагая детей для такой "работы". Ее задержали недалеко от Иршавы сразу после получения денег.
Под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении - торговле людьми, совершенной в отношении малолетних с использованием их уязвимого положения.
По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере почти 1 миллиона гривен. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.
У женщины есть еще один ребенок — 8-летняя дочь. Прокуратура уже инициировала вопрос о лишении ее родительских прав. Дети изъяты из семьи. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков.
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