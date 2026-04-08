На Закарпатті жінка за 1000$ здала в оренду власних дітей для жебракування. ВІДЕО+ФОТО
За даними Офісу Генерального прокурора, 32-річна мешканка села Ільниця Хустського району на Закарпатті за 1000 доларів США передала "в оренду" на два тижні двох своїх дітей - 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку.
Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Жінка самостійно шукала "покупців" через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої "роботи". Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.
За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру - торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.
За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 мільйон гривень. Наразі підозрювана перебуває під вартою.
У жінки є ще одна дитина - 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.
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