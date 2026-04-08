В Україні викрито збут наркотиків у вейпах - вилучено продукції на 17,4 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу, яка налагодила транснаціональний канал постачання наркотиків з однієї з країн ЄС та їх збут по всій Україні у вигляді електронних пристроїв для куріння.

За даними слідства, схему організував 35-річний киянин, залучивши ще чотирьох спільників, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Група діяла щонайменше з середини 2025 року, мала чітку ієрархію та розподіл ролей. Екстракт канабісу з високим вмістом тетрагідроканабінолу контрабандно ввозили в Україну під виглядом харчових продуктів.

Отриману речовину використовували для наповнення pod-систем - фактично готових до вживання вейпів. Замовлення приймали через Telegram-канал, а продукцію доставляли по всій Україні поштовими відправленнями або через мережу збувачів. Вартість одного пристрою становила від 1800 до 4000 гривень, щомісячний прибуток перевищував 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у кількох регіонах. Вилучено техніку, банківські картки, чорнові записи, обладнання для друку ТТН і понад 200 стартових пакетів мобільних операторів. Також вилучено понад 700 вейпів із наркотичною речовиною, 4 кілограмів екстракту канабісу, 3,5 кілограми цукерок із вмістом тетрагідроканабінолу, боєприпаси, 4 автомобілі та акцизні марки. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 17,4 мільйона гривень.

Організатора групи затримано та повідомлено про підозру. Ще чотирьом учасникам інкриміновано ч. 3 ст. 307 КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.











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