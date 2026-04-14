Мошенничество на сумму более 35,5 миллиона гривен: на Киевщине двум злоумышленникам сообщено о подозрении. ФОТО

Полицейские разоблачили двух руководителей кооперативов, которые организовали мошеннические схемы по привлечению средств граждан якобы для строительства жилья в Бучанском районе.

Следствием установлено, что подозреваемые, действуя умышленно и из корыстных побуждений, организовали схемы под предлогом строительства многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры на территории города Буча, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Фигуранты вводили граждан в заблуждение, сообщая ложную информацию о возможности строительства жилья и последующей передаче квартир в собственность. Для придания видимости законности своим действиям они заключали с потерпевшими договоры об уплате паевых взносов через подконтрольные жилищно-строительные кооперативы.

Выполняя условия заключенных договоров, люди перечисляли деньги на счета кооперативов. Однако после их получения фигуранты не завершали строительство объектов, в эксплуатацию их не вводили, квартиры потерпевшим не передавали, а средствами распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, от мошеннических действий злоумышленников пострадало более 66 граждан, которым нанесен материальный ущерб на общую сумму более 35 миллионов гривен.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, сообщили обоим фигурантам о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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