Шахрайство на понад 35,5 мільйона гривень: на Київщині повідомлено про підозру двом зловмисникам. ФОТО
Поліцейські викрили двох голів кооперативів, які організували шахрайські схеми із залучення коштів громадян нібито для будівництва житла у Бучанському районі.
Слідством встановлено, що підозрювані, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували схеми під приводом будівництва багатоповерхових житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури на території міста Буча, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Фігуранти вводили громадян в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про можливість будівництва житла та подальшу передачу квартир у власність. Для надання видимості законності своїх дій вони укладали з потерпілими договори про сплату пайових внесків через підконтрольні житлово-будівельні кооперативи.
Виконуючи умови укладених договорів, люди перерахували гроші на рахунки кооперативів. Однак після їх отримання фігуранти не завершували будівництво об’єктів, в експлуатацію їх не вводили, квартири потерпілим не передавали, а коштами розпоряджалися на власний розсуд.
Таким чином, від шахрайських дій зловмисників постраждало понад 66 громадян, яким завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 35 мільйонів гривень.
Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили обом фігурантам про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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