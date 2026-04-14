Шахрайство на понад 35,5 мільйона гривень: на Київщині повідомлено про підозру двом зловмисникам. ФОТО

Поліцейські викрили двох голів кооперативів, які організували шахрайські схеми із залучення коштів громадян нібито для будівництва житла у Бучанському районі.

Слідством встановлено, що підозрювані, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували схеми під приводом будівництва багатоповерхових житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури на території міста Буча, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Фігуранти вводили громадян в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про можливість будівництва житла та подальшу передачу квартир у власність. Для надання видимості законності своїх дій вони укладали з потерпілими договори про сплату пайових внесків через підконтрольні житлово-будівельні кооперативи.

Виконуючи умови укладених договорів, люди перерахували гроші на рахунки кооперативів. Однак після їх отримання фігуранти не завершували будівництво об’єктів, в експлуатацію їх не вводили, квартири потерпілим не передавали, а коштами розпоряджалися на власний розсуд.

Таким чином, від шахрайських дій зловмисників постраждало понад 66 громадян, яким завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 35 мільйонів гривень.

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Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили обом фігурантам про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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