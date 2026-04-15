Двое человек получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Святогоровке Добропольской громады повреждены многоэтажный дом и частный дом.

Краматорский район

В Святогорске поврежден храм. В Николаевке ранен человек, 1 многоэтажка уничтожена и 7 повреждены. В Славянске ранен человек, разрушено детское спортивное учреждение, повреждены 39 многоэтажек, 2 административных здания и 15 автомобилей. В Александровской громаде поврежден склад, разрушен автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 279 человек, в том числе - 39 детей.



















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