Двоє людей зазнали поранень через російські обстріли Донеччини. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено храм. У Миколаївці поранено людину, 1 багатоповерхівка знищена і 7 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, зруйновано дитячий спортивний заклад, пошкоджено 39 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 15 автівок. В Олександрівській громаді пошкоджено склад, зруйновано автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 279 людей, у тому числі 39 дітей.



















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