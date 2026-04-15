Двоє людей зазнали поранень через російські обстріли Донеччини. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.
Краматорський район
У Святогірську пошкоджено храм. У Миколаївці поранено людину, 1 багатоповерхівка знищена і 7 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, зруйновано дитячий спортивний заклад, пошкоджено 39 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 15 автівок. В Олександрівській громаді пошкоджено склад, зруйновано автівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 279 людей, у тому числі 39 дітей.
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