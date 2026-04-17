РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
1 331 0

Люботин - под массированной атакой БПЛА: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 апреля россияне нанесли массированный удар по Люботину в Харьковской области с помощью беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вероятно, удар был нанесен десятью БПЛА типа "Герань-2". Под удар попало предприятие. В результате попаданий на территории возник пожар.

Ранение получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников испытали острую реакцию на стресс.

Последствия вражеской атаки

Удар по Люботину 17 апреля
Удар по Люботину 17 апреля
Удар по Люботину 17 апреля
Удар по Люботину 17 апреля

Автор: 

беспилотник (5468) Харьковская область (2969) Харьковский район (1018) Люботин (4)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 