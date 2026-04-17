Люботин - под массированной атакой БПЛА: трое пострадавших. ФОТОрепортаж
В ночь на 17 апреля россияне нанесли массированный удар по Люботину в Харьковской области с помощью беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Вероятно, удар был нанесен десятью БПЛА типа "Герань-2". Под удар попало предприятие. В результате попаданий на территории возник пожар.
Ранение получил 51-летний работник предприятия. Еще двое охранников испытали острую реакцию на стресс.
Последствия вражеской атаки
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