Люботин під масованою атакою БпЛА: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 квітня росіяни масовано атакували Люботин у Харківській області безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Ймовірно, удару було завдано десятьма БпЛА типу "Герань-2". Під удар потрапило підприємство. Унаслідок влучань на території виникла пожежа.

Поранення дістав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки ворожої атаки







