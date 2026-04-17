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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Люботин під масованою атакою БпЛА: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 квітня росіяни масовано атакували Люботин у Харківській області безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Ймовірно, удару було завдано десятьма БпЛА типу "Герань-2".  Під удар потрапило підприємство. Унаслідок влучань на території виникла пожежа.

Поранення дістав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки ворожої атаки

Удар по Люботину 17 квітня
Удар по Люботину 17 квітня
Удар по Люботину 17 квітня
Удар по Люботину 17 квітня

Автор: 

безпілотник БпЛА (6143) Харківська область (3028) Харківський район (1036) Люботин (4)
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