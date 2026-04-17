Люботин під масованою атакою БпЛА: троє постраждалих. ФОТОрепортаж
У ніч проти 17 квітня росіяни масовано атакували Люботин у Харківській області безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Ймовірно, удару було завдано десятьма БпЛА типу "Герань-2". Під удар потрапило підприємство. Унаслідок влучань на території виникла пожежа.
Поранення дістав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес.
Наслідки ворожої атаки
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