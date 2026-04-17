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3,5 тыс. грн. пенсии получает почти каждый четвертый пенсионер в Украине, – Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 2026 год произошли существенные изменения в структуре пенсионных выплат. После проведения ежегодной индексации пенсии в среднем выросли на 14%, однако неравенство в выплатах остается значительным.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным аналитической платформы Опендатабот, средняя пенсия в стране сейчас составляет 7 236 гривен. Традиционно самые высокие выплаты получают жители столицы, а самые низкие зафиксированы на западе страны:

  • Киев: 9 864 гривен (лидер по уровню выплат);

  • Тернопольская область: 5 612 гривен (самый низкий показатель).

Анализ показывает постепенный переход пенсионеров в более высокие категории выплат, хотя доля тех, кто получает минимальные средства, по-прежнему значительна:

  • До 3 500 гривен: эту сумму получает почти каждый четвертый пенсионер (около 25%).

  • От 5 000 до 10 000 гривен: Самая многочисленная группа - 3,66 млн человек (36%). Средняя пенсия здесь составляет 6 686 грн. Эта категория продемонстрировала наиболее заметный рост.

  • Свыше 10 000 гривен: Доля "обеспеченных" пенсионеров выросла до 19% (1,86 млн человек). В этой группе средняя выплата составляет 16,5 тыс. грн.

  • От 4 000 до 5 000 гривен: Количество таких получателей уменьшилось с 20% до 17% за год, что свидетельствует об их переходе в более высокую категорию после перерасчета.

Общее повышение на 14% позволило части граждан компенсировать рост цен, однако для 2,5 миллионов украинцев пенсия все еще не превышает порог в 3,5 тысячи гривен, что остается критическим вызовом для социальной политики.

пенсия
пенсия

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Автор: 

индексация (61) Пенсионный фонд (421) пенсия (2110) Украина (44594)
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Топ комментарии
+19
Не смішно - 3.5 тис і 150 тис у судді - за якої влади придумали таку кричущу нерівність?
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17.04.2026 11:09 Ответить
+18
Головне інвалідів прокуратури, суддів та інших держслужбовців забезпечити. Даже при комуняках такої різниці не було.
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17.04.2026 11:11 Ответить
+10
Це ніколи не буде на часі, бо до приходу до влади вони з народом, в після стають слугами і на народ хрен клали
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17.04.2026 11:21 Ответить

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