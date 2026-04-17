3,5 тис. грн. пенсії отримує майже кожен четвертий пенсіонер в Україні, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 2026 рік відбулися суттєві зміни у структурі пенсійних виплат. Після проведення щорічної індексації пенсії в середньому зросли на 14%, проте нерівність у виплатах залишається значною.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними аналітичної платформи Опендатабот, середня пенсія в країні нині становить 7 236 гривень. Традиційно найвищі виплати отримують мешканці столиці, а найнижчі зафіксовано на заході країни:

Київ: 9 864 гривень (лідер за рівнем виплат);

Тернопільщина: 5 612 гривень (найнижчий показник).

Аналіз показує поступовий перехід пенсіонерів до вищих категорій виплат, хоча частка тих, хто отримує мінімальні кошти, все ще вагома:

До 3 500 гривень: Цю суму отримує майже кожен четвертий пенсіонер (близько 25%).

Від 5 000 до 10 000 гривень: Найчисленніша група — 3,66 млн осіб (36%). Середня пенсія тут становить 6 686 грн. Ця категорія продемонструвала найбільш помітне зростання.

Понад 10 000 гривень: Частка "заможних" пенсіонерів зросла до 19% (1,86 млн осіб). У цій групі середня виплата складає 16,5 тис. грн.

Від 4 000 до 5 000 гривень: Кількість таких отримувачів зменшилася з 20% до 17% за рік, що свідчить про їх перехід до вищої категорії після перерахунку.

Загальне підвищення на 14% дозволило частині громадян компенсувати зростання цін, проте для 2,5 мільйонів українців пенсія все ще не перевищує межу в 3,5 тисячі гривень, що залишається критичним викликом для соціальної політики.





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