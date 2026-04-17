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Новини Фото Перерахунки і компенсації пенсій
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3,5 тис. грн. пенсії отримує майже кожен четвертий пенсіонер в Україні, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 2026 рік відбулися суттєві зміни у структурі пенсійних виплат. Після проведення щорічної індексації пенсії в середньому зросли на 14%, проте нерівність у виплатах залишається значною.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними аналітичної платформи Опендатабот, середня пенсія в країні нині становить 7 236 гривень. Традиційно найвищі виплати отримують мешканці столиці, а найнижчі зафіксовано на заході країни:

  • Київ: 9 864 гривень (лідер за рівнем виплат);

  • Тернопільщина: 5 612 гривень (найнижчий показник).

Аналіз показує поступовий перехід пенсіонерів до вищих категорій виплат, хоча частка тих, хто отримує мінімальні кошти, все ще вагома:

  • До 3 500 гривень: Цю суму отримує майже кожен четвертий пенсіонер (близько 25%).

  • Від 5 000 до 10 000 гривень: Найчисленніша група — 3,66 млн осіб (36%). Середня пенсія тут становить 6 686 грн. Ця категорія продемонструвала найбільш помітне зростання.

  • Понад 10 000 гривень: Частка "заможних" пенсіонерів зросла до 19% (1,86 млн осіб). У цій групі середня виплата складає 16,5 тис. грн.

  • Від 4 000 до 5 000 гривень: Кількість таких отримувачів зменшилася з 20% до 17% за рік, що свідчить про їх перехід до вищої категорії після перерахунку.

Загальне підвищення на 14% дозволило частині громадян компенсувати зростання цін, проте для 2,5 мільйонів українців пенсія все ще не перевищує межу в 3,5 тисячі гривень, що залишається критичним викликом для соціальної політики.

пенсія
пенсія

Читайте: "Показники вражаючі": Кількість пенсіонерів зменшилася за рік на 280 тисяч, – Гетманцев

Автор: 

індексація (67) Пенсійний фонд (679) пенсія (1619) Україна (7657)
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Топ коментарі
+19
Не смішно - 3.5 тис і 150 тис у судді - за якої влади придумали таку кричущу нерівність?
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17.04.2026 11:09 Відповісти
+18
Головне інвалідів прокуратури, суддів та інших держслужбовців забезпечити. Даже при комуняках такої різниці не було.
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17.04.2026 11:11 Відповісти
+10
Це ніколи не буде на часі, бо до приходу до влади вони з народом, в після стають слугами і на народ хрен клали
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17.04.2026 11:21 Відповісти

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