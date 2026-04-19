В Кривом Роге парень выстрелил 16-летней девушке в глаз из пневматического оружия: его задержали. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге правоохранители задержали 18-летнего парня, который выстрелил в 16-летнюю девушку из пневматического пистолета.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Между людьми произошел конфликт
Сообщение о стрельбе поступило в полицию 17 апреля около 20:40. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что между парнем и девушкой возник конфликт, в ходе которого юноша выстрелил из пневматического пистолета в сторону девушки.
Пострадавшую госпитализировали с травмой глаза. У фигуранта изъяли орудие преступления.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении парню подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
115 ККУ - замах на вбивство від 7 до 15 років + важкі телесні (бо око дівча втратить) 121 ККУ від 5 до 10..за сукупністю - лідером стає більш важка стаття, тобто 15 років..і на уранові копальні)))
a що на це думають батьки хлопця?
батько - на звідки в сина піздалет?
і мамка на відношення її сина до дівчят?
Це тому, що його дідусь проїздом у Москві колись був? 😁
все вернеться з проворотом....
"а ти була колись дівчиною?"
А чому не замах на вбивство? як неповнолітньому підлітку на закарпатті якого закрили без права застави. Ситуації один в один... мабуть це синок якогось мусора або чінуші