У Кривому Розі хлопець вистрілив 16-річній дівчині в око з пневматичної зброї: його затримали. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який вистрілив у 16-річну дівчину з пневматичного пістолета.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Між особами стався конфлікт

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 17 квітня близько 20:40. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що між хлопцем та дівчиною виник конфлікт, під час якого юнак вистрілив з пневматичного пістолета у бік дівчини.

Постраждалу госпіталізували з травмою ока. У фігуранта вилучили знаряддя злочину.

Наразі вирішується питання стосовно повідомлення хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

