Рашисты ночью атаковали Киевскую область дронами: есть пострадавший

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область с помощью российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.

"В Броварском районе, к сожалению, есть пострадавший. Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В результате атаки БПЛА повреждены два частных дома.

Что предшествовало?

С вечера 19 апреля из-за угрозы российских беспилотников в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

