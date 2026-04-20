Рашисты ночью атаковали Киевскую область дронами: есть пострадавший
В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область с помощью российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.
"В Броварском районе, к сожалению, есть пострадавший. Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В результате атаки БПЛА повреждены два частных дома.
Что предшествовало?
С вечера 19 апреля из-за угрозы российских беспилотников в ряде областей объявляли воздушную тревогу.
