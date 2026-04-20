РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9986 посетителей онлайн
Новости Фото Ограничение доступа к азартным играм
926 20

В Украине стартовало самое масштабное национальное исследование влияния азартных игр на общество

Общественный союз "Центр ответственной игры" (ЦОИ) совместно с Министерством цифровой трансформации и государственным агентством PlayCity начал национальное социологическое исследование, посвященное влиянию азартных игр на украинское общество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства цифровой трансформации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, об этом стало известно из совместного пресс-релиза Министерства цифровой трансформации, "Центра ответственной игры" (ЦОИ) и Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ)

По словам Ольги Исаевой, директора Центра ответственной игры, национальное исследование было инициировано Министерством цифровой трансформации, Государственным агентством PlayCity и поддержано Ассоциацией украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ), которая представляет крупнейших операторов рынка азартных игр.

Ключевой целью исследования является получение достоверной картины распространения азартных игр в Украине и анализ влияния на различные аспекты жизни общества и на украинцев.

В ходе исследования эксперты детально проанализируют отношение общества к азартным играм, проведут оценку количества украинцев, играющих в азартные игры, и определят процент людей, которые могут оказаться в группе риска развития игровой зависимости. Социологи будут детально изучать портрет игрока, исследовать потребительский опыт, анализировать последствия, с которыми сталкиваются игроки и их окружение.

Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, в частности военным, внутренне перемещенным лицам и молодежи.

Исследование объединит количественные и качественные подходы, что позволит не только оценить риски игровой зависимости, но и понять ее глубинные причины и последствия. ЦОИ планирует провести общенациональный опрос населения, изучить поведение игроков онлайн-казино, провести фокус-группы и провести глубинные интервью с игроками и их родственниками. В исследовании примут участие специалисты в области медицины и социальных услуг.

Читайте также: Ограничения на азартные игры для военных не решат проблему игровой зависимости, но создадут риски утечки данных о военных, – профильная ассоциация

В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают важность такого подхода. По словам заместителя министра Натали Деникеевой, качественная отраслевая аналитика является основой для эффективного государственного управления.

"Решения в сфере регулирования азартных игр должны базироваться на четких данных, а не на предположениях. Это исследование дает возможность глубже понять поведение пользователей, оценить реальные вызовы и сформировать более сбалансированную политику, ориентированную на защиту людей", отмечает она.

Как отмечает директор Центра ответственной игры Ольга Исаева, сегодня в Украине фактически отсутствует системная аналитика, которая помогла бы оценить влияние игорной отрасли на общество.

"У нас очень много предположений и дискуссий вокруг темы азартных игр, но для объективных выводов нужны объективные оцифрованные данные. Это исследование позволит сформировать целостное понимание ситуации, определить реальные риски для населения и перейти к решениям, основанным на фактах", — подчеркивает она.

Читайте также: В Украине запустили систему онлайн-мониторинга азартных игр: государство впервые будет фиксировать данные о рынке в реальном времени

Прямая поддержка проекта со стороны крупнейших игроков индустрии также является очень важным сигналом ответственного подхода бизнеса к развитию рынка. Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут подчеркивает, что прозрачность и социальная ответственность перед потребителями являются ключевыми для формирования зрелой индустрии.

"Это исследование является частью новой истории отрасли — истории становления украинской индустрии с европейским ДНК. Подобные инициативы реализуются в большинстве европейских стран. Проект поддержали пять ведущих компаний — членов Ассоциации, и я искренне благодарен им за это. Участники Ассоциации последовательно внедряют европейские подходы к культуре ответственной и безопасной игры. Это исследование станет вкладом в более глубокое понимание проблем, связанных с азартными играми. Такие шаги наглядно демонстрируют ответственное отношение операторов рынка к безопасности игроков", отмечает Александр Когут.

Оно поможет регулятору рынка азартных игр и операторам рынка разработать дополнительные меры ответственной игры и реализовать шаги по предупреждению игровой зависимости игроков.

По словам Натальи Деникеевой, исследование станет "новым фундаментом" для формирования системной, доказательной политики в сфере ответственной игры в Украине

"Это позволит нам перейти от фрагментарного понимания проблемы к комплексным решениям на уровне государства, общества и индустрии", подытожила Деникеева.

Первые результаты социологического исследования будут доступны в мае 2026 года, финальный отчет планируется обнародовать в начале августа.

Автор: 

исследование (557) азартные игры (126) Минцифры (330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грають і в тилу і на передовій - шо наробим напрацюєм - проїбем і протанцюєм
показать весь комментарий
20.04.2026 10:10 Ответить
Реклама! Потрібно ще більше реклами цього лайна скрізь і всюди!
Починайте рекламувати ще зі шкільних підручників, адже це так корисно для бізнесу.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:12 Ответить
Краще дослідіть вплив надмірного споживання алкоголю на суспільство.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:17 Ответить
Алкоголю надмірно не буває. Всі бачать края стакану
показать весь комментарий
20.04.2026 10:40 Ответить
Кількість стаканів неважлива.
показать весь комментарий
20.04.2026 11:08 Ответить
Знущання над Українським народом!
Це все від "бізнесменів" які ніхєра не хочуть робити своїми руками, вкладати кошти в виробництво,
робочі місця, релокацію, сільське господарство!
Це бізнес на крові- знедолені українці мають грати?
"Село неначе почорніло, неначе люди подуріли-німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть".
Т.Г.Шевченко
Хочеться сказати - що ви робите?
Це питання не має бути на часі!
Кримінальна відповідальність має бути навіть за обговорення зараз цього питання!
показать весь комментарий
20.04.2026 10:18 Ответить
20.04.2026 10:21
Що тут досліджувати ? Лудоманія - психічний розлад , втрата контролю, деградація . А для власників ринку азартних ігор-- дуже великі кошти . Азартні ігри , це той же наркотик , який знищує людину .
показать весь комментарий
20.04.2026 10:21 Ответить
20.04.2026 10:25
але ж на дослідженні можна непогано прібарахліцца
показать весь комментарий
20.04.2026 10:25 Ответить
Ага.
Наступним буде "дослідження про позитивний вплив вживання важких наркотиків" від колумбійської мафії.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:24 Ответить
Чекаємо подібних "досліджень" відносно наркоти, - ГО "Центр відповідального вживання героїну" - це ж звучить!
показать весь комментарий
20.04.2026 10:31 Ответить
Це мабуть саме своєчасне дослідження патріотичного виховання суспільства України. Більше у військовій час зайнятися нічим. Або просто потрібно списати гроші
показать весь комментарий
20.04.2026 10:38 Ответить
Кожний хто підтримує розповсюдження ігроманії в Україні є злочинцем який калічить молодь, знищує трудову етику, плодить сиріт і сімейне насильство. Ці "дєвчьонкі" з кацапськими прізвищами є злими тварями, яким потрібно рубати голови як підступним отруйним зміям. "Розумний думає як заробити. Дурний як би виграти." Ігромани дурні. Саме такі виродки голосують за зєлєнскіх...
показать весь комментарий
20.04.2026 10:40 Ответить
Оч дуже позитивне для ВР і тих хто видае дозволи. А так грабіж недолугих громадян.
показать весь комментарий
20.04.2026 10:47 Ответить
Мабуть, нарід недостатньо активно грає. Треба вивчити цю проблему.

показать весь комментарий
20.04.2026 11:02 Ответить
Коли суспільство не вважає алкоголізм хворобою, коли смертність від наслідків надмірного споживання цього пійла б'є рекорди кожного року, а окремі члени цього суспільства на фоні алкоголізма деградують до рівня плінтусу - то це дослідження нагадує дослідження впливу простуди на організм з четвертою стадією раку.
показать весь комментарий
20.04.2026 11:27 Ответить
Як донатити на армію грошей немає, а всяким недоумкам просаджувати 450 млн гривень на день гроші відразу знаходяться.
показать весь комментарий
20.04.2026 11:43 Ответить
Краще б НРК для ЗСУ купили!
показать весь комментарий
20.04.2026 11:48 Ответить
а вплив на суспільство кварталу 95 не бажають дослідити...
показать весь комментарий
20.04.2026 11:48 Ответить
Ті,які заробляють на гральному бізнесі з якогось дива почали його досліджувати.Отже,результати їх досліджень відомі - гральний бізнес дуже позитивно впливає на організм,особливо покращується випорожнення...Маю на увазі кишень.А якщо серйозно то його треба заборонити,або хоч локально обмежити.Це - хвороба суспільства,його ракове захворювання,що пускає метастази у вигляді корупціі,залежності та деградаціі...
показать весь комментарий
20.04.2026 11:51 Ответить
Давно проверено и применяют на Западе всякую лотерею. Там много вариантов . Тоже зависимость есть, но не сравнимо с игорным столом и игральным автоматом.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:01 Ответить
 
 