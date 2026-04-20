В Украине стартовало самое масштабное национальное исследование влияния азартных игр на общество
Общественный союз "Центр ответственной игры" (ЦОИ) совместно с Министерством цифровой трансформации и государственным агентством PlayCity начал национальное социологическое исследование, посвященное влиянию азартных игр на украинское общество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства цифровой трансформации.
Как отмечается, об этом стало известно из совместного пресс-релиза Министерства цифровой трансформации, "Центра ответственной игры" (ЦОИ) и Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ)
По словам Ольги Исаевой, директора Центра ответственной игры, национальное исследование было инициировано Министерством цифровой трансформации, Государственным агентством PlayCity и поддержано Ассоциацией украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ), которая представляет крупнейших операторов рынка азартных игр.
Ключевой целью исследования является получение достоверной картины распространения азартных игр в Украине и анализ влияния на различные аспекты жизни общества и на украинцев.
В ходе исследования эксперты детально проанализируют отношение общества к азартным играм, проведут оценку количества украинцев, играющих в азартные игры, и определят процент людей, которые могут оказаться в группе риска развития игровой зависимости. Социологи будут детально изучать портрет игрока, исследовать потребительский опыт, анализировать последствия, с которыми сталкиваются игроки и их окружение.
Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, в частности военным, внутренне перемещенным лицам и молодежи.
Исследование объединит количественные и качественные подходы, что позволит не только оценить риски игровой зависимости, но и понять ее глубинные причины и последствия. ЦОИ планирует провести общенациональный опрос населения, изучить поведение игроков онлайн-казино, провести фокус-группы и провести глубинные интервью с игроками и их родственниками. В исследовании примут участие специалисты в области медицины и социальных услуг.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают важность такого подхода. По словам заместителя министра Натали Деникеевой, качественная отраслевая аналитика является основой для эффективного государственного управления.
"Решения в сфере регулирования азартных игр должны базироваться на четких данных, а не на предположениях. Это исследование дает возможность глубже понять поведение пользователей, оценить реальные вызовы и сформировать более сбалансированную политику, ориентированную на защиту людей", — отмечает она.
Как отмечает директор Центра ответственной игры Ольга Исаева, сегодня в Украине фактически отсутствует системная аналитика, которая помогла бы оценить влияние игорной отрасли на общество.
"У нас очень много предположений и дискуссий вокруг темы азартных игр, но для объективных выводов нужны объективные оцифрованные данные. Это исследование позволит сформировать целостное понимание ситуации, определить реальные риски для населения и перейти к решениям, основанным на фактах", — подчеркивает она.
Прямая поддержка проекта со стороны крупнейших игроков индустрии также является очень важным сигналом ответственного подхода бизнеса к развитию рынка. Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут подчеркивает, что прозрачность и социальная ответственность перед потребителями являются ключевыми для формирования зрелой индустрии.
"Это исследование является частью новой истории отрасли — истории становления украинской индустрии с европейским ДНК. Подобные инициативы реализуются в большинстве европейских стран. Проект поддержали пять ведущих компаний — членов Ассоциации, и я искренне благодарен им за это. Участники Ассоциации последовательно внедряют европейские подходы к культуре ответственной и безопасной игры. Это исследование станет вкладом в более глубокое понимание проблем, связанных с азартными играми. Такие шаги наглядно демонстрируют ответственное отношение операторов рынка к безопасности игроков", — отмечает Александр Когут.
Оно поможет регулятору рынка азартных игр и операторам рынка разработать дополнительные меры ответственной игры и реализовать шаги по предупреждению игровой зависимости игроков.
По словам Натальи Деникеевой, исследование станет "новым фундаментом" для формирования системной, доказательной политики в сфере ответственной игры в Украине
"Это позволит нам перейти от фрагментарного понимания проблемы к комплексным решениям на уровне государства, общества и индустрии", — подытожила Деникеева.
Первые результаты социологического исследования будут доступны в мае 2026 года, финальный отчет планируется обнародовать в начале августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Починайте рекламувати ще зі шкільних підручників, адже це так корисно для бізнесу.
Це все від "бізнесменів" які ніхєра не хочуть робити своїми руками, вкладати кошти в виробництво,
робочі місця, релокацію, сільське господарство!
Це бізнес на крові- знедолені українці мають грати?
"Село неначе почорніло, неначе люди подуріли-німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть".
Т.Г.Шевченко
Хочеться сказати - що ви робите?
Це питання не має бути на часі!
Кримінальна відповідальність має бути навіть за обговорення зараз цього питання!
Наступним буде "дослідження про позитивний вплив вживання важких наркотиків" від колумбійської мафії.