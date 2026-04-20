В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" (ЦВГ) спільно з Міністерством цифрової трансформації та державним агентством PlayCity розпочало національне соціологічне дослідження щодо впливу азартних ігор на українське суспільство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства цифрової трансформації.

Як зазначається, про це стало відомо зі спільного пресрелізу Міністерства цифрової трансформації, Центра відповідальної гри" (ЦВГ) та Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ)

За словами Ольги Ісаєвої, директорки Центру відповідальної гри, національне дослідження було ініційоване Міністерством цифрової трансформації, Державним агентством PlayCity та підтримане Асоціацією українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), яка представляє найбільших операторів ринку азартних ігор.

Ключовою метою дослідження є отримання достовірної картини поширення азартних ігор в Україні та аналіз впливу на різні аспекти життя суспільства та українців.

Під час дослідження експертами буде детально проаналізовано ставлення суспільства до азартних ігор, проведено оцінку кількості українців, які грають в азартні ігри та визначено відсоток людей, які можуть опинитися у групі ризику виникнення гральної залежності. Соціологи будуть детально вивчати портрет гравця, та досліджувати споживацький досвід, аналізувати наслідки, з якими стикаються гравці та їхнє оточення.

Окрема увага приділятиметься вразливим категоріям населення, зокрема військовим, внутрішньо переміщеним особам та молоді.

Дослідження поєднає кількісні та якісні підходи, що дозволить не лише оцінити ризики ігрової залежності, але й зрозуміти його глибинні причини та наслідки. ЦВГ планує провести загальнонаціональне опитування населення, дослідити поведінку гравців онлайн-казино, провести фокус-групи та глибинні інтерв’ю з гравцями, їх родичами. В дослідженні приймуть участь фахівці сфери медицини і соціальних послуг.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують на важливості такого підходу. За словами заступниці Міністра Наталі Денікеєвої, якісна галузева аналітика є основою для ефективного державного управління.

"Рішення у сфері регулювання азартних ігор повинні базуватися на чітких даних, а не на припущеннях. Це дослідження дає можливість глибше зрозуміти поведінку користувачів, оцінити реальні виклики та сформувати більш збалансовану політику, орієнтовану на захист людей", - зазначає вона.

Як зазначає директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва, сьогодні в Україні фактично бракує системної аналітики, яка б допомогла оцінити вплив гральної галузі на суспільство.

"Ми маємо дуже багато припущень і дискусій навколо теми азартних ігор, але для об'єктивних висновків потрібні об’єктивні оцифровані дані. Це дослідження дозволить сформувати цілісне розуміння ситуації, визначити реальні ризики для населення та перейти до рішень, заснованих на фактах", - підкреслює вона.

Пряма підтримка проєкту з боку найбільших гравців індустрії також є дуже важливим сигналом відповідального підходу бізнесу до розвитку ринку. Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут підкреслює, що прозорість і соціальна відповідальність перед споживачами є ключовими для формування зрілої індустрії.

"Це дослідження є частиною нової історії галузі - історії становлення української індустрії з європейським ДНК. Подібні ініціативи реалізуються в більшості європейських країн. Проєкт підтримали п’ять провідних компаній - членів Асоціації, і я щиро вдячний їм за це. Учасники Асоціації послідовно впроваджують європейські підходи до культури відповідальної та безпечної гри. Це дослідження стане внеском у глибше розуміння проблем, пов’язаних з азартними іграми. Такі кроки наочно демонструють відповідальне ставлення операторів ринку до безпеки гравців", - зазначає Олександр Когут.

Воно допоможе регулятору ринку азартних ігор та операторам ринку розробити додаткові заходи відповідальної гри та втілити кроки щодо попередження ігрової залежності гравців.

За словами Наталі Денікеєвої дослідження стане "новим фундаментом" для формування системної, доказової політики у сфері відповідальної гри в Україні

"Це дозволить нам перейти від фрагментарного розуміння проблеми до комплексних рішень на рівні держави, суспільства та індустрії", підсумувала Денікеєва.

Перші результати соціологічного дослідження будуть доступні у травні 2026 року, фінальний звіт планується оприлюднити на початку серпня.

+13
Що тут досліджувати ? Лудоманія - психічний розлад , втрата контролю, деградація . А для власників ринку азартних ігор-- дуже великі кошти . Азартні ігри , це той же наркотик , який знищує людину .
показати весь коментар
20.04.2026 10:21
+7
Знущання над Українським народом!
Це все від "бізнесменів" які ніхєра не хочуть робити своїми руками, вкладати кошти в виробництво,
робочі місця, релокацію, сільське господарство!
Це бізнес на крові- знедолені українці мають грати?
"Село неначе почорніло, неначе люди подуріли-німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть".
Т.Г.Шевченко
Хочеться сказати - що ви робите?
Це питання не має бути на часі!
Кримінальна відповідальність має бути навіть за обговорення зараз цього питання!
показати весь коментар
20.04.2026 10:18
+6
але ж на дослідженні можна непогано прібарахліцца
показати весь коментар
20.04.2026 10:25
Грають і в тилу і на передовій - шо наробим напрацюєм - проїбем і протанцюєм
показати весь коментар
20.04.2026 10:10
Реклама! Потрібно ще більше реклами цього лайна скрізь і всюди!
Починайте рекламувати ще зі шкільних підручників, адже це так корисно для бізнесу.
показати весь коментар
20.04.2026 10:12
Краще дослідіть вплив надмірного споживання алкоголю на суспільство.
показати весь коментар
20.04.2026 10:17
Алкоголю надмірно не буває. Всі бачать края стакану
показати весь коментар
20.04.2026 10:40
Кількість стаканів неважлива.
показати весь коментар
20.04.2026 11:08
Ага.
Наступним буде "дослідження про позитивний вплив вживання важких наркотиків" від колумбійської мафії.
показати весь коментар
20.04.2026 10:24
Чекаємо подібних "досліджень" відносно наркоти, - ГО "Центр відповідального вживання героїну" - це ж звучить!
показати весь коментар
20.04.2026 10:31
Це мабуть саме своєчасне дослідження патріотичного виховання суспільства України. Більше у військовій час зайнятися нічим. Або просто потрібно списати гроші
показати весь коментар
20.04.2026 10:38
Кожний хто підтримує розповсюдження ігроманії в Україні є злочинцем який калічить молодь, знищує трудову етику, плодить сиріт і сімейне насильство. Ці "дєвчьонкі" з кацапськими прізвищами є злими тварями, яким потрібно рубати голови як підступним отруйним зміям. "Розумний думає як заробити. Дурний як би виграти." Ігромани дурні. Саме такі виродки голосують за зєлєнскіх...
показати весь коментар
20.04.2026 10:40
Оч дуже позитивне для ВР і тих хто видае дозволи. А так грабіж недолугих громадян.
показати весь коментар
20.04.2026 10:47
Мабуть, нарід недостатньо активно грає. Треба вивчити цю проблему.

показати весь коментар
20.04.2026 11:02
Коли суспільство не вважає алкоголізм хворобою, коли смертність від наслідків надмірного споживання цього пійла б'є рекорди кожного року, а окремі члени цього суспільства на фоні алкоголізма деградують до рівня плінтусу - то це дослідження нагадує дослідження впливу простуди на організм з четвертою стадією раку.
показати весь коментар
20.04.2026 11:27
Як донатити на армію грошей немає, а всяким недоумкам просаджувати 450 млн гривень на день гроші відразу знаходяться.
показати весь коментар
20.04.2026 11:43
Краще б НРК для ЗСУ купили!
показати весь коментар
20.04.2026 11:48
а вплив на суспільство кварталу 95 не бажають дослідити...
показати весь коментар
20.04.2026 11:48
Ті,які заробляють на гральному бізнесі з якогось дива почали його досліджувати.Отже,результати їх досліджень відомі - гральний бізнес дуже позитивно впливає на організм,особливо покращується випорожнення...Маю на увазі кишень.А якщо серйозно то його треба заборонити,або хоч локально обмежити.Це - хвороба суспільства,його ракове захворювання,що пускає метастази у вигляді корупціі,залежності та деградаціі...
показати весь коментар
20.04.2026 11:51
Давно проверено и применяют на Западе всякую лотерею. Там много вариантов . Тоже зависимость есть, но не сравнимо с игорным столом и игральным автоматом.
показати весь коментар
20.04.2026 12:01
 
 