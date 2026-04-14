Обмеження на азарт для військових не вирішить проблеми ігрової залежності, але створить ризики витоку даних про військових, – профільна асоціація

Повна заборона урядом участі військовослужбовців в азартних іграх призведе до швидкої міграції гравців у нелегальний ринок та підвищить ризики витоку особистої інформації з єдиної бази даних військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні "Асоціації українських операторів грального бізнесу" (АУОГБ) до прем’єр-міністра України Свириденко, яке є у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

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"Запровадження повної заборони участі військовослужбовців в азартних іграх не усуває попит (військовослужбовців — прим. ред.). За відсутності легального доступу така категорія осіб переміщується до неконтрольованого сегмента, насамперед до нелегальних онлайн-ресурсів. Більшість нелегального сегмента азартних ігор має зв’язки з Російською Федерацією як державою-агресором", — сказано в листі.

20 березня 2026 року на офіційному вебсайті Міністерства цифрової трансформації України було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх". Проєкт передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш як 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Уряду пропонується запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься організатором азартних ігор на предмет того, чи є він військовослужбовцем. Для цього організатори азартних ігор (усього "Плей.Сіті" видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців. Якщо особа перебуває в реєстрі, їй буде заблоковано доступ до гри.

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"Жорсткі обмеження можуть створити додаткові ризики для самих військовослужбовців. Обмеження не вирішать проблеми залежності, а лише витіснять гравців у нелегальний сегмент. Ризик полягає в тому, що значна частина незаконних казино має зв’язки з рф. Це створює загрозу кібератак і витоку дуже чутливих персональних даних до держави-агресора. ", — прокоментував віцепрезидент АУОГБ Олег Арестархов. На його думку, саме обробка, перевірка та зіставлення даних, які дозволяють встановити належність особи до військової служби, є "ключовою вразливістю запропонованого механізму і потребує окремої оцінки ризиків".

У листі профільної АУОГБ окремо наголошується, що прийняття постанови несе ризики для національної безпеки. Масовий перехід українських військовослужбовців до гри на нелегальних платформах означатиме зменшення податкових відрахувань до держави та збільшення ризиків фінансування РФ нелегальними платформами, які отримуватимуть більше доходів від українського трафіку гравців.

"Перехід гравців до нелегального сегмента означає …ризик того, що ці кошти можуть спрямовуватися на фінансування діяльності, яка шкодить національній безпеці України. Одночасно держава втрачає податкові надходження від легального ринку, що є критичним в умовах воєнного стану. Таким чином, надмірні обмеження можуть мати зворотний ефект і посилити загрози, які держава прагне мінімізувати", — підсумовується у зверненні.

ВАЖЛИВО! Обмеження, які готує Уряд, стосуватимуться виключно перевірок у ліцензованих операторів. На відміну від легального ринку, де діють механізми відповідальної гри, ідентифікації та контролю, нелегальні оператори не застосовують жодних обмежень.

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"Асоціація українських операторів грального бізнесу", яка представляє виключно "білих" легальних операторів ринку, звернулася до Уряд з проханням утриматися від ухвалення проєкту постанови та направила Міністерству цифрової трансформації свої пропозиції щодо врегулювання зазначеного питання.

"Найбільші учасники ринку запропонували дуже ефективне рішення — цільове блокування виключно залежних військовослужбовців через командирів. Командири краще знають свої підлеглих і мають отримати право приймати такі рішення. Ми вважаємо, що блокування понад 1 млн військовослужбовців абсолютно не виправдане з точки зору безпекових ризиків. Це — стрільба з гармати по горобцях і це не вирішить проблему", — прокоментував Олег Арестархов.

У зверненні найбільших операторів ринку окремо наголошується, що Уряду потрібно спочатку провести комплексне дослідження та ініціювати відповідні соціологічні дослідження для того, щоб приймати зважені урядові рішення.

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Останні дослідження міжнародної компанії KANTAR продемонстрували: військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових взагалі не є масовою чи унікальною для цієї соціальної групи.