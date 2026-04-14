Ограничение азартных игр для военных не решит проблемы игровой зависимости, но создаст риски утечки данных о военных, - профильная ассоциация

Полный запрет правительством на участие военнослужащих в азартных играх приведет к быстрой миграции игроков на нелегальный рынок и повысит риски утечки личной информации из единой базы данных военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении "Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса" (АУОГБ) к премьер-министру Украины Свириденко, которое находится в распоряжении "Интерфакс-Украина".

"Введение полного запрета на участие военнослужащих в азартных играх не устраняет спрос (со стороны военнослужащих - прим. ред.). При отсутствии легального доступа такая категория лиц перемещается в неконтролируемый сегмент, прежде всего - на нелегальные онлайн-ресурсы. Большая часть нелегального сегмента азартных игр имеет связи с Российской Федерацией как государством-агрессором", - говорится в письме.

20 марта 2026 года на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины был обнародован для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ограничения участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх". Проект предусматривает полную блокировку доступа к азартным играм для более чем 1 млн военнослужащих путем синхронизации реестров военнослужащих и лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Правительству предлагается ввести механизм, по которому каждый игрок будет проверяться организатором азартных игр на предмет того, является ли он военнослужащим. Для этого организаторы азартных игр (всего "Плей.Сити" выдано 34 лицензии) будут отправлять запрос в реестр военнослужащих. Если лицо находится в реестре, ему будет заблокирован доступ к игре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запустили систему онлайн-мониторинга азартных игр: Государство впервые будет фиксировать данные о рынке в реальном времени

"Жесткие ограничения могут создать дополнительные риски для самих военнослужащих. Ограничения не решат проблемы зависимости, а лишь вытеснят игроков в нелегальный сегмент. Риск заключается в том, что значительная часть незаконных казино имеет связи с РФ. Это создает угрозу кибератак и утечки очень чувствительных персональных данных в государство-агрессор", - прокомментировал вице-президент АУОГБ Олег Арестархов. По его мнению, именно обработка, проверка и сопоставление данных, позволяющих установить принадлежность лица к военной службе, являются "ключевой уязвимостью предложенного механизма и требуют отдельной оценки рисков".

В письме профильной АУОГБ отдельно отмечается, что принятие постановления несет риски для национальной безопасности. Массовый переход украинских военнослужащих к игре на нелегальных платформах будет означать уменьшение налоговых отчислений в бюджет и увеличение рисков финансирования РФ нелегальными платформами, которые будут получать больше доходов от украинского трафика игроков.

"Переход игроков в нелегальный сегмент означает … риск того, что эти средства могут направляться на финансирование деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности Украины. Одновременно государство теряет налоговые поступления от легального рынка, что является критическим в условиях военного положения. Таким образом, чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект и усилить угрозы, которые государство стремится минимизировать", - подытоживается в обращении.

ВАЖНО! Ограничения, которые готовит правительство, будут касаться исключительно проверок у лицензированных операторов. В отличие от легального рынка, где действуют механизмы ответственной игры, идентификации и контроля, нелегальные операторы не применяют никаких ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифри предлагают предоставить командирам право ограничивать доступ военных к азартным играм, - профильная ассоциация

"Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса", которая представляет исключительно "белых" легальных операторов рынка, обратилась к правительству с просьбой воздержаться от принятия проекта постановления и направила Министерству цифровой трансформации свои предложения по урегулированию указанного вопроса.

"Крупнейшие участники рынка предложили очень эффективное решение - целевую блокировку исключительно зависимых военнослужащих через командиров. Командиры лучше знают своих подчиненных и должны получить право принимать такие решения. Мы считаем, что блокировка более 1 млн военнослужащих абсолютно неоправданна с точки зрения рисков безопасности. Это - стрельба из пушки по воробьям, и это не решит проблему", - прокомментировал Олег Арестархов.

В обращении крупнейших операторов рынка отдельно отмечается, что правительству необходимо сначала провести комплексное исследование и инициировать соответствующие социологические исследования для того, чтобы принимать взвешенные правительственные решения.

Читайте также: Минцифры инициирует ограничение доступа к азартным играм для военных

Последние исследования международной компании KANTAR показали: военные играют в азартные игры не больше, чем в среднем украинцы, а проблема игровой зависимости среди военных вообще не является массовой или уникальной для этой социальной группы.