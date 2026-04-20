Российский дрон нанес удар по АЗС на Харьковщине, трое раненых, - полиция. ФОТО
В Харьковской области в результате атаки российского беспилотника на город Богодухов зафиксировано попадание в районе автозаправочной станции, есть раненые среди мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, пострадали трое мужчин в возрасте 43, 45 и 64 лет. Все доставлены в больницу. В результате удара на месте возник пожар, также повреждены автомобили.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
