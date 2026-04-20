Російський дрон вдарив по АЗС у Харківській області, троє поранених, – поліція. ФОТО
У Харківській області внаслідок атаки російського безпілотника по місту Богодухів зафіксовано влучання в районі автозаправної станції, є поранені серед мирних жителів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, постраждали троє чоловіків віком 43, 45 і 64 роки. Усіх доставлено до лікарні. Унаслідок удару на місці виникла пожежа, також пошкоджено автомобілі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар20.04.2026 18:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
