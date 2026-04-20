Російський дрон вдарив по АЗС у Харківській області, троє поранених, – поліція. ФОТО

У Харківській області внаслідок атаки російського безпілотника по місту Богодухів зафіксовано влучання в районі автозаправної станції, є поранені серед мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, постраждали троє чоловіків віком 43, 45 і 64 роки. Усіх доставлено до лікарні. Унаслідок удару на місці виникла пожежа, також пошкоджено автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном автомобіль медиків на Харківщині: загинула жінка, четверо поранених. ФОТОрепортаж







