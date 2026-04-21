В Одессе суд рассмотрит дело о мошенничестве с автомобилями для ВСУ. ФОТОрепортаж

Организованная группа обманула 11 военнослужащих, продавая несуществующие автомобили под видом волонтерской помощи и собирая предоплату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы, которые под предлогом помощи армии продавали несуществующие автомобили. Им инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах. Еще один участник объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе-августе 2025 года через соцсети, в частности в Facebook-сообществе "Авто для ВСУ", участники схемы размещали объявления о продаже авто по привлекательным ценам. У каждого из них была своя роль - они представлялись волонтерами, таможенными брокерами и перевозчиками. Чтобы завоевать доверие, они использовали фото и документы реальных волонтеров, имитируя легальный ввоз автомобилей из-за границы. Для связи между собой использовали отдельные телефоны и SIM-карты, а средства получали на счета подставных лиц.

Потерпевшими в основном становились военнослужащие. Им сообщали, что автомобиль уже в пути, после чего требовали оплатить "сопутствующие расходы" - растаможивание, страхование, топливо или доставку. После получения денег связь прерывали.

В результате таких действий пострадали 11 военных. Потерпевшие подали гражданские иски о возмещении ущерба. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

