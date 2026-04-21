В Одесі суд розгляне справу про шахрайство з авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Організована група ошукала 11 військових, продаючи неіснуючі автомобілі під виглядом волонтерської допомоги та збираючи передоплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи, які під приводом допомоги армії продавали неіснуючі автомобілі. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Ще одного учасника оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у січні-серпні 2025 року через соцмережі, зокрема у Facebook-спільноті "Авто для ЗСУ", учасники схеми розміщували оголошення про продаж авто за привабливими цінами. Кожних з них мав відведену роль - представлялися волонтерами, митними брокерами та перевізниками. Щоб увійти в довіру, вони використовували фото і документи реальних волонтерів, імітуючи легальне ввезення авто з-за кордону. Для зв’язку між собою застосовували окремі телефони та SIM-картки, а кошти отримували на рахунки підставних осіб.

Потерпілими здебільшого ставали військовослужбовці. Їм повідомляли, що авто вже в дорозі, після чого вимагали оплатити "супутні витрати" - розмитнення, страхування, пальне чи доставку. Після отримання грошей зв’язок обривали.

Унаслідок таких дій постраждали 11 військових. Потерпілі заявили цивільні позови про відшкодування шкоди. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік українці втратили 1,4 мільярда через шахрайство з картками: найпоширеніші схеми обману. ІНФОГРАФІКА







