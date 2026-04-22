Нацполиция разоблачила организованную группу, закупившую РЭБ для ВСУ с убытками в 5,6 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и детективы Бюро экономической безопасности раскрыли организованную группу, причастную к хищению бюджетных средств, выделенных на закупку техники для нужд Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, в состав группы входили руководители частных предприятий, директор одного из коммунальных предприятий Северодонецкой городской военной администрации и адвокат, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В 2024 году между коммунальным предприятием и обществом было заключено два договора на закупку станций РЭБ для нужд воинских частей.

40 приобретенных станций на бумаге и ноль полученных воинскими частями. Несмотря на это, более 5,6 миллиона гривен бюджетных средств было перечислено подрядчику за 100% выполнение договорных обязательств.

Чтобы сделка выглядела легальной, провели все операции, но фактически за бюджетные деньги продавали, покупали и поставляли воздух. Станции РЭБ - мнимые, а деньги - реальные.

Правоохранители провели 10 обысков в Киеве, Ивано-Франковске, Днепре и Запорожье. На основании собранных доказательств четырем участникам организованной группы сообщено о подозрении – присвоении имущества в особо крупных размерах, совершенном организованной группой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Максимальное наказание, которое может грозить, – до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.















