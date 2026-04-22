Нацполіція викрила організовану групу, яка закупила РЕБ для ЗСУ зі збитками у 5,6 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, причетну до привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання техніки для потреб Збройних Сил України.

За даними слідства, до складу групи входили керівники приватних підприємств, директор одного з комунальних підприємств Сіверськодонецької міської військової адміністрації та адвокат, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У 2024 році між комунальним підприємством та товариством було укладено два договори на закупівлю станцій РЕБ для потреб військових частин.

40 придбаних станцій на папері та нуль отриманих військовими частинами. Не зважаючи на це, понад 5,6 мільйона гривень бюджетних коштів було перераховано підрядникові за 100% виконання договірних зобов’язань.

Щоб оборудка виглядала легальною, провели всі операцій, але фактично за бюджетні гроші продавали, купували та постачали повітря. Станції РЕБ уявні, а гроші реальні.

Правоохоронці провели 10 обшуків у Києві, Івано-Франківську, Дніпрі та Запоріжжі. На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру – привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Максимальне покарання, що може загрожувати, до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.















Також читайте: Керівник "Хімпрому" пропонував $500 тис. за те, щоб "прибрали" правоохоронців, які "заважали", - Нєбитов