Керівник "Хімпрому" пропонував $500 тис. за те, щоб "прибрали" правоохоронців, які "заважали", - Нєбитов

У поліції розповіли про тиск на правоохоронців, який чинили організатори наркоугруповання "Хімпром".

Про це заявив під час брифінгу заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо керівники Нацполіції звикли до певного тиску, то рядові наші працівники, які 24/7 документували цю злочинну діяльність, це певний тиск, який потербує суспільного розголосу та процесуальної оцінки з нашого боку.

Спочатку це були погрози, залякування, інформаційні атаки, а також публікації у медіа по керівниках та окремих працівниках", - зазначив він.

Нєбитов заявив, що на одному із записів фігуранти говорили про $500 тис. за усунення працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю від роботи.

"Це пряма мова лідера цього злочинного угруповання. Керівник Департаменту теж отримував персональні погрози щодо нього від лідера цієї злочинної організації. Проте всі ці погрози, спроби підкупу, вплинути на нас виявилися марними", - додав заступник голови Нацполіції.

Відомо, що на записі розмови керівник "Хімпрому" Єгор Буркін пропонував 500 тисяч доларів за те, щоб "прибрали" правоохоронців. Також він пропонував "за кожного по 300 тис. доларів".

Також учасники угруповання обговороювали напади за сотні тисяч доларів.

Через мережу інтернет-ресурсів зловмисники тиснули на правоохоронців, які займалися розслідуванням "Хімпрому".





Що передувало?

Нагадаємо, 22 квітня у поліції повідомили про викриття учасників злочинної спільноти "Хімпром".

Також правоохоронці розповіли подробиці діяльності угруповання.

