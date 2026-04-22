3 470 17

Керівник "Хімпрому" пропонував $500 тис. за те, щоб "прибрали" правоохоронців, які "заважали", - Нєбитов

Наркосиндикат Хімпром: Нєбитов розповів про погрози поліції

У поліції розповіли про тиск на правоохоронців, який чинили організатори наркоугруповання "Хімпром".

Про це заявив під час брифінгу заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо керівники Нацполіції звикли до певного тиску, то рядові наші працівники, які 24/7 документували цю злочинну діяльність, це певний тиск, який потербує суспільного розголосу та процесуальної оцінки з нашого боку.

Спочатку це були погрози, залякування, інформаційні атаки, а також публікації у медіа по керівниках та окремих працівниках", - зазначив він.

Нєбитов заявив, що на одному із записів фігуранти говорили про $500 тис. за усунення працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю від роботи.

"Це пряма мова лідера цього злочинного угруповання. Керівник Департаменту теж отримував персональні погрози щодо нього від лідера цієї злочинної організації. Проте всі ці погрози, спроби підкупу, вплинути на нас виявилися марними", - додав заступник голови Нацполіції.

Відомо, що на записі розмови керівник "Хімпрому" Єгор Буркін пропонував 500 тисяч доларів за те, щоб "прибрали" правоохоронців. Також він пропонував "за кожного по 300 тис. доларів".

Також учасники угруповання обговороювали напади за сотні тисяч доларів.

Через мережу інтернет-ресурсів зловмисники тиснули на правоохоронців, які займалися розслідуванням "Хімпрому".

Що передувало?

Топ коментарі
А прибрати "Хіміка" як Портнова - нє?
22.04.2026 11:01 Відповісти
Цим хімпромом вони перебили новини про тцк.
22.04.2026 11:07 Відповісти
22.04.2026 11:07 Відповісти
А прибрати "Хіміка" як Портнова - нє?
22.04.2026 11:01 Відповісти
22.04.2026 11:07 Відповісти
😂😂😂
22.04.2026 11:08 Відповісти
Портнова приблали його ж невдоволені клієнти. Якщо ти таких знайдеш у Хіміка, можеш замовити..
22.04.2026 11:10 Відповісти
Мексиканця, це вже наступний етап, якщо не заспокоїться. А Хімік у нас один і це поважна і корисна людина, айтішник)
22.04.2026 11:16 Відповісти
Є ше один хімік - Фірташ
22.04.2026 11:19 Відповісти
Україна, яку за 7 років перетворили в "Країну мрій хабарників".
22.04.2026 11:03 Відповісти
Цим хімпромом вони перебили новини про тцк.
22.04.2026 11:07 Відповісти
Ну тобі ж це не завадили тиснути три завітні буковки і побігти в касу за премією
22.04.2026 11:12 Відповісти
цікаво, чому саме тепер випливла ця інформація про хімпром, саме після зашквару поліції з терористом
22.04.2026 11:09 Відповісти
Ємм.. вибачте, Хімпром Хімпромом, ганяти їх треба, але до чого тут Антикор та ОРД? Щось не все зрозуміло. Напишіть будь-ласка цілісну версію подій, а то з цих шматків агітаційних не все зрозуміло. На цих ресурсах когось поливали брудом? Це нормально, це опозиційні ресурси, були принаймні, їх задача критикувати. Просто не був там безліч часу.
22.04.2026 11:14 Відповісти
Якщо керівники Нацполіції звикли до певного тиску, (Пачками кешу тиснули на кишені?) то рядові наші працівники, які 24/7 документували цю злочинну діяльність, це певний тиск, який потербує суспільного розголосу та процесуальної оцінки з нашого боку. - в кого там монополія на насильство в державі, нагадайте будь ласка.
22.04.2026 11:33 Відповісти
І це б працювало далі якби не розголос народу
представте скільки ще такого нерозкритого в країні
22.04.2026 12:04 Відповісти
Еге. Буркін, біркін, ескобаркін. Скільки лайна проросло в Україні. Аби що добре. Ну то таке. Яка голова у рибки, такий і тулуб. Хто і коли буде чистити ці авгієві конюшні? Чи потрібні потоп, землетрус, цунамі, виверження вулканів? Чи так і помремо, хто незламний, а хто з заломами бабла, заробленого на мерзоті?
22.04.2026 12:53 Відповісти
Треба кобзонити керівника злочинного угрупування, що тут думати.
22.04.2026 13:17 Відповісти
жадность порождает бедность. судя по их доходам надо было предложить минимум в сто раз больше.
22.04.2026 13:28 Відповісти
 
 