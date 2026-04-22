Правоохоронці кілька разів намагались запросити екстрадицію лідера "Хімпрому", - Нацполіція

Правоохоронці кілька разів намагалися запросити екстрадицію лідера наркоугруповання "Хімпром" Єгора Буркіна

Про це під час брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ми декілька разів намагались, оскільки він з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку. Червона картка Інтерполу є діючою, вона наявна в базі відповідній. 

Щодо нових епізодів, в яких йому повідомлено про підозру, це досить скрупульозний процес, який необхідно пройти через Офіс Генпрокурора та комісію з контролю файлів Інтерполу. Ми зараз цю інформацію подаємо", - розповів він.

За словами Цуцкірідзе, декілька разів зверталися до країн, в яких перебуває лідер "Хімпрому". 

"В той же час ці країни відповідали, що "дайте нам конкретне місце перебування, проживання, і потім ми знайдемо його", - додав він.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що лідер "Хімпрому" має прізвисько "Мексиканець" та є громадянином РФ. Він перебуває зараз у Мексиці. 

наркотики (1485) Цуцкірідзе Максим (40)
Топ коментарі
+9
Справжнє ім'я "Мксиканця" https://www.google.com/search?q=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD&sca_esv=4120b7f1f0b03a83&sxsrf=ANbL-n7QxxRlN2JeZL8Myi7tYr6wBxcbIg%3A1776840975199&source=hp&ei=D3HoaZGbCYStxc8PlLKcuQ0&iflsig=AFdpzrgAAAAAaeh_H4_FxK4b7Yoh92z_lEbcOdWdKkU3&ved=2ahUKEwjHrtLE8ICUAxXPDRAIHRLcMeQQgK4QegQIAxAB&oq=%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80+%22%D0%A5%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%22+%D0%BC%D0%B0%D1%94+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%22%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%22+%D1%82%D0%B0+%D1%94+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%A0%D0%A4.+%D0%AF%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BC%D1%8F%3F&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ip4B0LvRltC00LXRgCAi0KXRltC80L_RgNC-0LzRgyIg0LzQsNGUINC_0YDRltC30LLQuNGB0YzQutC-ICLQnNC10LrRgdC40LrQsNC90LXRhtGMIiDRgtCwINGUINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3QuNC90L7QvCDQoNCkLiDQr9C60LUg0L_RgNGW0LfQstC40YnQtSDRgtCwINGW0LzRjz9IAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEA-AEC-*******************************************&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBN7QcLB96yekdko1c6GSbgqHlS0vsW9elAVRrrKP8SkJj9KYxaEJ-5bM1_g6AD_yWhybA5dc6mQP0H8PUdpdaORE0SwMDYPoMUMowysIMr_OikuBTomvQjH2ksgOZcQ9YYUUa53QyuA8l12E_G1uIeWSSVIC6wkQD2e8erp0BlU5I&csui=3 Єгор Буркін (російський злочинець, що отримав український паспорт на ім'я https://www.google.com/search?q=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sca_esv=4120b7f1f0b03a83&sxsrf=ANbL-n7QxxRlN2JeZL8Myi7tYr6wBxcbIg%3A1776840975199&source=hp&ei=D3HoaZGbCYStxc8PlLKcuQ0&iflsig=AFdpzrgAAAAAaeh_H4_FxK4b7Yoh92z_lEbcOdWdKkU3&ved=2ahUKEwjHrtLE8ICUAxXPDRAIHRLcMeQQgK4QegQIAxAC&oq=%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80+%22%D0%A5%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%22+%D0%BC%D0%B0%D1%94+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%22%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%22+%D1%82%D0%B0+%D1%94+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%A0%D0%A4.+%D0%AF%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D1%82%D0%B0+%D1%96%D0%BC%D1%8F%3F&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ip4B0LvRltC00LXRgCAi0KXRltC80L_RgNC-0LzRgyIg0LzQsNGUINC_0YDRltC30LLQuNGB0YzQutC-ICLQnNC10LrRgdC40LrQsNC90LXRhtGMIiDRgtCwINGUINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3QuNC90L7QvCDQoNCkLiDQr9C60LUg0L_RgNGW0LfQstC40YnQtSDRgtCwINGW0LzRjz9IAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEA-AEC-*******************************************&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBN7QcLB96yekdko1c6GSbgqHlS0vsW9elAVRrrKP8SkJj9KYxaEJ-5bM1_g6AD_yWhybA5dc6mQP0H8PUdpdaORE0SwMDYPoMUMowysIMr_OikuBTomvQjH2ksgOZcQ9YYUUa53QyuA8l12E_G1uIeWSSVIC6wkQD2e8erp0BlU5I&csui=3 Єгор Левченко).

Засновник картелю "Хімпром", наркобарон Єгор Левченко (Буркін) отримував від Президента України Володимира Зеленського високі державні нагороди

Про це повідомляють українські https://t.me/sheptoon/39013 Telagram-канали та на підтвердження цьому публікують фотографії відповідних відзнак. Наприклад, на одному зі знімків видно, що https://regionews.ua/ukr/dossier/levchenko-burkin-egor-vasilevich-14032024 Єгору Левченку (Буркіну) на початку березня 2023 року за підписом Володимира Зеленського присвоїли відзнаку "Золоте серце".
22.04.2026 10:00 Відповісти
+8
Червона картка Інтерполу висить з 2019 року, в сам зловмисник спокійно організує виробництво і збут наркоти в Україні аж до цього часу, тобто впродовж семи (Карл!!!) років.
Браво!
22.04.2026 10:01 Відповісти
+7
да шо ж такоє?
і тут суцільні пройоби!
хоч бери та звільняйся!
ага, не дочекаєтесь!
радників у міністра вкрай не вистачає!
22.04.2026 09:55 Відповісти
Якщо не можна екстрадувати то потрібно ліквідувати!
22.04.2026 10:23 Відповісти
так намагалися запросити чи запросили ?
22.04.2026 09:59 Відповісти
кстаті, запрошують до столу, а в цьому випадку треба було не намагатись запрошувати, а треба було зробити запит. Навіть не намагатись зробити запит, а саме зробити запит.
22.04.2026 10:06 Відповісти
???!!!
22.04.2026 13:02 Відповісти
Портнову ж екстрадицію зробили ???
Суддю Чаусова, аж з Молдови вивозили!
А тут, таке просте рішення на місці і ніяк???
22.04.2026 10:00 Відповісти
Блазні в погонах - спочатку випускають злочинця з країни, а потім просять видати його.
22.04.2026 10:01 Відповісти
Якась дивна в цього персонажа фамілія цуцкірідзе . чомусь наводить на не хороші думки.
22.04.2026 10:01 Відповісти
Грузин в правоохоронній системі це завжди, 100% корупція, зловживання владою і кришування кавказських "злодіїв в законі". Крапка. Всі, без винятків, "кавказці" в Україні повязані з криміналом.
22.04.2026 10:14 Відповісти
я пам'ятаю тільки один випадок, коли одна людина за добу замінила все вище керівництво носіїв уніформи. це був Матіас Руст. тільки він сів - так одразу купа маршалків та хєнєралов і полетіла )) за одну ніч протиповітряну оборону совка укріпив так, як ніхто за всі попередні роки мудрого керівництва партії та її партєйцев! ))
22.04.2026 10:11 Відповісти
а шож таке чому не подали...чи тому що самі знаходяться на його иждивении
22.04.2026 10:15 Відповісти
"Ми декілька разів намагались, оскільки він з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку. Червона картка Інтерполу є діючою, вона наявна в базі відповідній. Не виключено.що вечірнє звернення "зеленого говоруна" буде більш виважене і помірковане .через брак продукції "хімпрому".Хоча скоріш всього поліціянти самі непогано підживлялися.прикриваючи діяльність.про котру вони напевно знали давно...?,Без співучасті правоохоронної системи , так довго напевно неможливо булоб вести подібний протизаконний "бізнес"в Україні????
22.04.2026 10:44 Відповісти
Інтерполу,де усім керує раша, дуже швидко знаходить тих,хто захищав та воював за Україну...В Міндича буде "шукати" до другого з явлення Христа....
22.04.2026 11:08 Відповісти
Зелені виродки харчуються від Хімпрому. Тому все і так.
22.04.2026 13:29 Відповісти
як Зе може посадити того хто йому приносить золоті яйця так можна і на самого себе вийти - Буркін він же Левченко
22.04.2026 14:39 Відповісти
 
 