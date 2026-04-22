Правоохоронці кілька разів намагались запросити екстрадицію лідера "Хімпрому", - Нацполіція

Правоохоронці кілька разів намагалися запросити екстрадицію лідера наркоугруповання "Хімпром" Єгора Буркіна

Про це під час брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми декілька разів намагались, оскільки він з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку. Червона картка Інтерполу є діючою, вона наявна в базі відповідній.

Щодо нових епізодів, в яких йому повідомлено про підозру, це досить скрупульозний процес, який необхідно пройти через Офіс Генпрокурора та комісію з контролю файлів Інтерполу. Ми зараз цю інформацію подаємо", - розповів він.

За словами Цуцкірідзе, декілька разів зверталися до країн, в яких перебуває лідер "Хімпрому".

"В той же час ці країни відповідали, що "дайте нам конкретне місце перебування, проживання, і потім ми знайдемо його", - додав він.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що лідер "Хімпрому" має прізвисько "Мексиканець" та є громадянином РФ. Він перебуває зараз у Мексиці.

