Правоохоронці кілька разів намагались запросити екстрадицію лідера "Хімпрому", - Нацполіція
Про це під час брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми декілька разів намагались, оскільки він з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку. Червона картка Інтерполу є діючою, вона наявна в базі відповідній.
Щодо нових епізодів, в яких йому повідомлено про підозру, це досить скрупульозний процес, який необхідно пройти через Офіс Генпрокурора та комісію з контролю файлів Інтерполу. Ми зараз цю інформацію подаємо", - розповів він.
За словами Цуцкірідзе, декілька разів зверталися до країн, в яких перебуває лідер "Хімпрому".
"В той же час ці країни відповідали, що "дайте нам конкретне місце перебування, проживання, і потім ми знайдемо його", - додав він.
Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що лідер "Хімпрому" має прізвисько "Мексиканець" та є громадянином РФ. Він перебуває зараз у Мексиці.
Засновник картелю "Хімпром", наркобарон Єгор Левченко (Буркін) отримував від Президента України Володимира Зеленського високі державні нагороди
Про це повідомляють українські https://t.me/sheptoon/39013 Telagram-канали та на підтвердження цьому публікують фотографії відповідних відзнак. Наприклад, на одному зі знімків видно, що https://regionews.ua/ukr/dossier/levchenko-burkin-egor-vasilevich-14032024 Єгору Левченку (Буркіну) на початку березня 2023 року за підписом Володимира Зеленського присвоїли відзнаку "Золоте серце".
