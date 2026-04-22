РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15385 посетителей онлайн
Новости Распространение наркотиков
784 8

Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция

Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера наркогруппировки "Химпром".

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы несколько раз пытались, поскольку он с 2019 года находится в международном розыске. Красная карточка Интерпола действует, она есть в соответствующей базе. 

Что касается новых эпизодов, по которым ему сообщено о подозрении, это довольно скрупулезный процесс, который необходимо пройти через Офис Генпрокурора и комиссию по контролю файлов Интерпола. Мы сейчас эту информацию подаем", - рассказал он.

Читайте: Наркосиндикат "Химпром": правоохранители изъяли продукции на сумму более 75 млн грн

По словам Цуцкиридзе, несколько раз обращались в страны, в которых находится лидер "Химпрома". 

"В то же время эти страны отвечали, что "дайте нам конкретное место пребывания, проживания, и тогда мы найдем его", - добавил он.

Глава Нацполиции Иван Выгивский сообщил, что лидер "Химпрома" имеет прозвище "Мексиканец" и является гражданином РФ. Он находится сейчас в Мексике. 

Читайте: Сеть U420 была одним из направлений "работы" наркогруппировки "Химпром", - Нацполиция

Автор: 

наркотики (2150) Цуцкиридзе Максим (38)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да шо ж такоє?
і тут суцільні пройоби!
хоч бери та звільняйся!
ага, не дочекаєтесь!
радників у міністра вкрай не вистачає!
показать весь комментарий
22.04.2026 09:55 Ответить
так намагалися запросити чи запросили ?
показать весь комментарий
22.04.2026 09:59 Ответить
кстаті, запрошують до столу, а в цьому випадку треба було не намагатись запрошувати, а треба було зробити запит. Навіть не намагатись зробити запит, а саме зробити запит.
показать весь комментарий
22.04.2026 10:06 Ответить
Справжнє ім'я "Мксиканця" Єгор Буркін (російський злочинець, що отримав український паспорт на ім'я Єгор Левченко).

Засновник картелю "Хімпром", наркобарон Єгор Левченко (Буркін) отримував від Президента України Володимира Зеленського високі державні нагороди

Про це повідомляють українські https://t.me/sheptoon/39013 Telagram-канали та на підтвердження цьому публікують фотографії відповідних відзнак. Наприклад, на одному зі знімків видно, що https://regionews.ua/ukr/dossier/levchenko-burkin-egor-vasilevich-14032024 Єгору Левченку (Буркіну) на початку березня 2023 року за підписом Володимира Зеленського присвоїли відзнаку "Золоте серце".
показать весь комментарий
22.04.2026 10:00 Ответить
Портнову ж екстрадицію зробили ???
Суддю Чаусова, аж з Молдови вивозили!
А тут, таке просте рішення на місці і ніяк???
показать весь комментарий
22.04.2026 10:00 Ответить
Червона картка Інтерполу висить з 2019 року, в сам зловмисник спокійно організує виробництво і збут наркоти в Україні аж до цього часу, тобто впродовж семи (Карл!!!) років.
Браво!
показать весь комментарий
22.04.2026 10:01 Ответить
Блазні в погонах - спочатку випускають злочинця з країни, а потім просять видати його.
показать весь комментарий
22.04.2026 10:01 Ответить
Якась дивна в цього персонажа фамілія цуцкірідзе . чомусь наводить на не хороші думки.
показать весь комментарий
22.04.2026 10:01 Ответить
 
 