Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция
Об этом во время брифинга заявил начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы несколько раз пытались, поскольку он с 2019 года находится в международном розыске. Красная карточка Интерпола действует, она есть в соответствующей базе.
Что касается новых эпизодов, по которым ему сообщено о подозрении, это довольно скрупулезный процесс, который необходимо пройти через Офис Генпрокурора и комиссию по контролю файлов Интерпола. Мы сейчас эту информацию подаем", - рассказал он.
По словам Цуцкиридзе, несколько раз обращались в страны, в которых находится лидер "Химпрома".
"В то же время эти страны отвечали, что "дайте нам конкретное место пребывания, проживания, и тогда мы найдем его", - добавил он.
Глава Нацполиции Иван Выгивский сообщил, что лидер "Химпрома" имеет прозвище "Мексиканец" и является гражданином РФ. Он находится сейчас в Мексике.
і тут суцільні пройоби!
хоч бери та звільняйся!
ага, не дочекаєтесь!
радників у міністра вкрай не вистачає!
Засновник картелю "Хімпром", наркобарон Єгор Левченко (Буркін) отримував від Президента України Володимира Зеленського високі державні нагороди
Про це повідомляють українські https://t.me/sheptoon/39013 Telagram-канали та на підтвердження цьому публікують фотографії відповідних відзнак. Наприклад, на одному зі знімків видно, що https://regionews.ua/ukr/dossier/levchenko-burkin-egor-vasilevich-14032024 Єгору Левченку (Буркіну) на початку березня 2023 року за підписом Володимира Зеленського присвоїли відзнаку "Золоте серце".
Суддю Чаусова, аж з Молдови вивозили!
А тут, таке просте рішення на місці і ніяк???
Браво!