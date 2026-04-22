Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция

Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера наркогруппировки "Химпром".

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы несколько раз пытались, поскольку он с 2019 года находится в международном розыске. Красная карточка Интерпола действует, она есть в соответствующей базе.

Что касается новых эпизодов, по которым ему сообщено о подозрении, это довольно скрупулезный процесс, который необходимо пройти через Офис Генпрокурора и комиссию по контролю файлов Интерпола. Мы сейчас эту информацию подаем", - рассказал он.

По словам Цуцкиридзе, несколько раз обращались в страны, в которых находится лидер "Химпрома".

"В то же время эти страны отвечали, что "дайте нам конкретное место пребывания, проживания, и тогда мы найдем его", - добавил он.

Глава Нацполиции Иван Выгивский сообщил, что лидер "Химпрома" имеет прозвище "Мексиканец" и является гражданином РФ. Он находится сейчас в Мексике.

